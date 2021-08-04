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影／生鮮豬肉吊車斗運送吃灰塵 中市府：肉商待輔導　

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員林祈烽（左）施志昌指出，民眾爆料影片，清楚可見豬肉掛在大貨車車斗上，完全沒有密閉運送。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員林祈烽（左）施志昌指出，民眾爆料影片，清楚可見豬肉掛在大貨車車斗上，完全沒有密閉運送。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，民進黨議員林祈烽、施志昌指出，有民眾提供台中市生鮮肉品運輸影片，清楚可看到一塊塊豬肉掛在大貨車車斗上，完全沒有密閉運送，議員批評市府所說的豬肉恆溫保鮮運輸，難道是在欺騙市民？要求農業局改進。農業局長蔡精強表示，這是肉商運輸方式，所謂恆溫保鮮是指從南投或大安屠宰後運送的豬肉，農業局會輔導攤商改進。

台中市肉品市場原址轉型活化，今年3月起逐步減量拍賣，明年起由鄰近縣市肉品市場、屠宰場供應豬肉。市府還保證，各肉品市場都有農委會獸醫師嚴格把關衛生條件，未來也會規劃大型恆溫保鮮（15~18℃）運輸車配送至台中肉品市場，市場全程溫控，包括屠體批發、分切及加工，再由原承運商以冷鏈物流車輛配送至各市場肉攤零售。

林祈烽說，有市民錄影爆料，在文心路上看到一部肉品貨車，吊掛屠宰後的豬肉，完全沒有任何的遮蔽或保護，在道路上吸附髒汙，難道這就是市民吃的豬肉嗎？

林祈烽和施志昌兩位議員批評，台中肉品市場停止拍賣和屠宰業務，結果市民看到的情況，卻是大貨車在露天運送豬肉，市府的保證還真是「驚死郎」！

農業局長蔡精強表示，這是原來肉品市場運送豬肉的方式，所謂的恆溫是要從南投或大安運送過來的豬肉，才是以密閉式恆溫運輸車送來台中，農業局會輔導肉商改善。

林祈烽說不可思議，目前所看到「的運輸生鮮豬肉的方式就是不被允許的，市府一定要趕快輔導業者改進，不能讓市民吃到這種露天可能會有衛生疑慮的生鮮豬肉。

農業局長蔡精強表示，這是原來肉品市場運送豬肉的方式，不是從外縣市運進來的肉品。記者陳秋雲／攝影
農業局長蔡精強表示，這是原來肉品市場運送豬肉的方式，不是從外縣市運進來的肉品。記者陳秋雲／攝影

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