疫情重創觀光業 參山處結合10家旅宿推特色套房

疫情重創觀光產業，交通部觀光局與參山國家風景區管理處為協助觀光產業振興，特別結合中彰觀光圈樂活聯盟的10家旅宿業者，以觀光局的觀光大使「喔熊」為主題，推出「喔熊主題套房」，歡迎消費者以2999元起的優惠價格入住，每間旅宿的前5名訂房遊客還可以將喔熊糕餅、布偶頸枕、藍白拖等限量聯名商品免費帶回家。

參山處代理處長曹忠猷說，觀光產業在疫情期間受到嚴重影響，生意一落千丈；為協助振興，參山處特別與這10家旅宿業合作，即日起每家飯店每天都推出1間喔熊主題套房。

樂活聯盟理事長洪明峰說，這10家旅宿業者位在9個區，各自有不同特色，分別是台中日光溫泉度假酒店、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、余舍行旅及神木谷假期大飯店。

每間旅館的喔熊主題套房每天只專屬一組客人，就是要讓入住的旅客感受特別的尊榮感。除了在房價上可以享受2999元起的優惠價格入住，每間飯店還提供前5組預定，可以把阿聰師糕餅、喔熊頸枕、喔熊藍白拖及農特產品等限量迎賓禮帶回家，歡迎全台熊粉們一起來中彰地區探索特色景點及嘗遍在地美食。