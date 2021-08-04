豪雨導致金蜜芒果賣相差 社大志工助果農做成芒果乾

受到豪雨影響，彰化埔心鄉的金蜜芒果受損外皮發黑，賣相不佳，彰化湖埔社區大學找來老師與志工，幫忙果農將賣相不佳的芒果製作成芒果乾、果醬等加工品，幫忙解決滯銷問題。

彰化縣埔心鄉是金蜜芒果的重要產地，7、8月正是盛產期，不過彰化地區前幾天降下大雨，金蜜芒果的外皮受損發黑，賣相不佳，有些果農只好把外皮發黑的芒果摘下來往田裡倒。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲接受媒體聯訪時說，看到農民丟棄芒果覺得很心痛，於是號召學員一起來討論，看要怎麼樣幫果農解決問題，社大的老師與志工們建議可以製作成芒果乾等芒果相關產品。

林淑玲指出，她們將芒果低溫烘烤後，老師和志工們分組整理果肉，製作成果乾、果醬以及蜜餞等產品，幫小農們處理這些芒果，大家都是義務幫忙，收入除了交給農民，不讓他們賠錢外，其他收入則是作為東螺溪生態園區的開發與整治，希望除了幫助農民外，也能幫助社區。