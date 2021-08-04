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石虎久傷不癒 罕見進醫院做電腦斷層攝影

中央社 / 南投縣4日電

竹山秀傳醫院首次有石虎做電腦斷層攝影！一隻石虎受傷10個月，結痂後反復化膿，醫院得知，主動邀特生中心將這隻石虎送來免費檢查，發現石虎鼻腔有瘻管，有利後續治療方向。

一隻石虎去年10月因穿刺傷被善心民眾從苗栗縣送到行政院農業委員會特有生物研究保育中心治療，至今10個月仍未完全康復，傷口結痂後反復化膿，讓照顧這隻石虎的特生中心獸醫師很心疼，也為石虎的病情傷腦筋，無奈沒有更高階、精密的醫療儀器可深入檢查。

竹山秀傳醫院健檢中心主任汪利璆醫師日前到特生中心做臨場服務，得知這隻石虎情況，由於特生中心只有X光設備，無法更深入了解石虎未痊癒主因，汪利璆認為竹秀醫院有一流診察設備，因此，邀特生中心將這隻石虎送來醫院，希望藉專業儀器找到病因。

汪利璆今天說，160切CT電腦斷層攝影能呈現3D且多切面的畫面，石虎的病狀及生理結構經斷層掃描便無所遁形，經放射科主任邱昭彥醫師與獸醫師針對掃描影像討論後，發現石虎的鼻腔有瘻管狀況，掌握可能的病灶後，對治療石虎會有更明確方向。

這是竹山秀傳醫院第一次有石虎來做電腦斷層攝影，由於無法申請核銷健保，新台幣約5000元診察費由醫院自行吸收，院長謝輝龍說，醫院是救治生命的地方，不該區分動物或人類，若特生中心還有需求，竹山秀傳醫院願意免費再為其他動物提供醫療服務。

石虎 獸醫師

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