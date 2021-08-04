台中市議長送3萬片口罩 請里長轉送需要的社團或民眾

口罩人人需要，台中市議長張清照準備近3萬片份口罩，今天由特助張東玄送給清水區的里長們，由里長配發給地方上需要的社團、志工等等，張清照呼籲大家，打了疫苗也要記得戴口罩。

張清照表示，歐美部分國家雖然普打疫苗，最近因為變種病毒仍造成部分民眾感染，疫情再拉警報，可見即使接種兩劑疫苗，仍應加強防疫，何況台灣目前施打第一劑的比率仍底，更不可輕忽，戴口罩、勤洗手等防疫措施需繼續加強。

張清照採購近3萬份口罩，今天由特助張東玄一一送給清水區的里長們，請里長代發給需要的社團、志工團體或需要的民眾；西寧里長王慶源、文昌里長楊介猶都表示感謝議長的愛心，他們說口罩是消耗品，多多益善，而且口罩是目前防範疫情最重要的物資，在疫情沒有結束前，大家每天都應該戴口罩，保護自己也保護他人。