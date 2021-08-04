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南投縣父親節改到宅頒獎 模範父親育兒訣竅：以身作則

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉模範父親劉順和以身作則教子有方，並要求子女牢記與人為善。圖／南投縣政府提供
信義鄉模範父親劉順和以身作則教子有方，並要求子女牢記與人為善。圖／南投縣政府提供

南投縣父親節表揚大會因為疫情關係暫停，今天起由社會及勞動處長林志忠「到宅頒獎」。信義鄉83歲模範父親劉順和說，教養子女沒什麼訣竅就是「以身作則，要孩子牢記時時與人為善，如此而已」。

林志忠今天到名間、信義、水里、集集、鹿谷、竹山及南投市，拜訪7鄉鎮市的全縣模範父親，明天則走訪草屯、埔里、國姓、魚池、中寮、仁愛6鄉鎮。林志忠代表縣長林明溱贈送模範父親匾額、血壓計和縣長茶盤當賀禮，向模範父親表示最大敬意，並祝賀所有爸爸們「父親節快樂！」

林處長指出，今年由各公所推薦共選拔出16位模範父親，平均年齡將近78歲，13位為鄉鎮市代表，另3位為身心障礙模範父親代表；模範父親埔里鎮王添順、水里鄉葉李淵、竹山鎮江燈炎、鹿谷鄉黃宋、信義鄉劉順和、魚池鄉黃金石、南投市張献城、草屯鎮張銘賢、名間鄉蔡光雄、中寮鄉林玉成、集集鎮陳和清、仁愛鄉詹信義、國姓鄉蔡明焜、竹山鎮曾明正、魚池鄉楊宮本及埔里鎮石豊祺。竹山鎮曾明正、魚池鄉楊宮本及埔里鎮石豊祺當選身心障礙模範父親。

名間鄉模範父親蔡光雄是資深攝影師，過去50年來為名間鄉模範父親、模範母親拍照，這回自己成為主角，緊張的說不出話來；信義鄉劉順和的4名子女不是教師就是公務員，3年前還獲全國模範老人，身教重於言教，並要求子女與人為善。

最高齡的模範父親為埔里鎮王添順高齡93歲，他從小務農，努力拉拔6個子女，辛勤工作直到70幾歲才退休含飴弄孫，勤勞儉樸成了兒孫最好的家訓。

南投縣模範父親蔡光雄是資深攝影師，50年來為許多模範父親、母親拍照，今年自己卻成主角。圖／南投縣政府提供
南投縣模範父親蔡光雄是資深攝影師，50年來為許多模範父親、母親拍照，今年自己卻成主角。圖／南投縣政府提供

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