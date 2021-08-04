民代攜企業助弱勢 贈2萬片口罩及快篩試劑

立委楊瓊瓔與晉沛生醫、台中市議員吳顯森，今日共同捐贈2萬片醫療級口罩及快篩試劑給台中市私立惠明盲校、私立惠明盲童育幼院及私立惠明視障者教養院，希望對防疫有所幫助，讓院童於院內外能遠離疫情威脅，得到更安全的保障。

晉沛生醫執行長趙晉潁表示，「每天至少一片口罩，雖不是很高的花費」，但對部分收容團體、弱勢機構來說，因人數較多，仍是一筆不小的開支，有些團體須靠善心民眾捐贈，有些則是減少更換的頻率，但卻可能因此造成防疫破口。趙晉潁擔心弱勢族群面臨口罩不足的問題，發起捐口罩活動，每月捐出2萬片口罩，優先提供給身心障礙等弱勢團體、育幼院、老人養護機構、學校等單位，並基於服務在地鄉親的想法，以台中市區為發放對象。

吳顯森說，長期以來，他看到很多公益團體默默為這個社會在照顧弱勢族群，無怨無悔付出讓人感動，也彌補政府的不足，今日協助晉沛生醫轉贈一點防疫物資給惠明盲校、惠明盲童育幼院及惠明視障者教養院，希望能在疫情嚴峻的時候，對這些弱勢團體有所幫助。

楊瓊瓔強調，惠明盲校、惠明盲童育幼院及惠明視障者教養院不能跟一般學校一樣停課，讓院生回家安身，需面臨到照常安置，卻又面臨防疫其間愛心團體捐贈卻步的艱辛處境，也希望其他公益單位或企業，在行有餘力之餘，也能共同幫助全市的弱勢族群一起抗疫，大家群起合作度過此難關。

基督教惠明盲人福利會執行長毛樹芬說，院內有近200位院生，疫情肆虐期間，惠明盲人福利會沒有停止對孩子的援助，工作人員及志工團隊都具備良好的防疫意識，確實落實戴口罩勤洗手，醫療口罩及快篩試劑已成生活必需品，是很急迫也是非常需要的防疫物資，感謝楊瓊瓔委員、吳顯森議員及晉沛生醫捐贈醫療口罩及快篩試劑關懷弱勢。