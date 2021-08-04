為開學做好準備 南投縣3002名教職員工5日起接種疫苗
南投縣教職員工還有3002人未施打新冠肺炎疫苗，衛福部配撥專案AZ疫苗今天到位，縣政府規畫5日起在南投市漳興國小、埔里鎮暨大附中及竹山秀傳醫院等3處分流分時施打，教育處將個別公告學校，請教職員工前往施打疫苗，預計7日完成接種。
南投縣尚未接種新冠疫苗教師，包括國高中教職員工1745人，國小及幼兒園教師、補教人員、實驗教育機構約1257人，總計約3002人。教育處接種名冊經教育部檢核完成，今天配撥專案AZ疫苗到位立即規畫作業，由埔里基督教醫院、南投基督教醫院及竹山秀傳醫院負責施打疫苗。
暨大附中接種站施打時間為5日上午8點半至12點半，對象為第一及第二梯次造冊之埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉各階段教育人員、補教人員、實驗教育機構。
竹山秀傳醫院時間為6日下午1點半到4點，對象為名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉各階段教育人員。
漳興國小接種站施打時間為6日下午1點半到4點 ，對象為第一梯次造冊南投市、中寮鄉、草屯鎮國中及高中職學校、他縣市選本縣施打之教職員工。7日下午1點到4點，對象為第二梯次造冊的南投市、中寮鄉、草屯鎮各階段教育、補教人員。
國小第一梯次已造冊卻未施打人員，如有意願施打，可在學校所在鄉鎮，依上述時程前往指定接種站進行施打。
教育處表示，國小及幼兒園第一梯次均已施打完畢，衛生局優先協助疫苗調度及作業聯繫，也感謝三家醫院協調醫護人力支援接種，第二梯次各階段教育人員都列入施打對象，將使全縣教職員均得以施打完畢，可提升教職員工保護力，保障師生健康，也讓家長放心。
施打人員清冊，教育處也通各國中及高中職學校，由學校通知教師依指定時間、地點前往接種，以分流分時段避免群聚方式快速施打，並請各校人員依所排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。有疑問可洽任職學校；或南投縣政府教育處學務管理科。
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