疫情、原物料上漲 鹿港轉運站投資案評估放寬總投資額

原物料上漲加上缺工嚴重，影響重大公共工程推動，彰化備受矚目的鹿港轉運站，招商金額18億元，今年4月底投標截止掛零，原本預計5月底重新招標，卻碰上國內新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊消費景氣，彰化縣府招標延後，另東彰快速道路北段可串聯省道台74甲線快速道路和高鐵台中站，也面臨流標。

「鹿港轉運站新建營運移轉案」今年初正式公告招商，該案是彰化建縣以來第一個實際招商的BOT案，預計將成為彰化版的台北轉運站，運站基地規劃9席大客車停靠月台，1樓是客運轉運車站，地下2層樓停車場、2到10樓作為旅館、商場、影城等附屬事業。

彰化縣長王惠美積極宣傳，去年親自主持招商說明會，包括五星級飯店集團及百貨商場業者都參加，不過近年國內本土疫情爆發，讓投資商卻步，彰化縣府工務處長林漢斌說，業者目前趨於保守，他們擔心疫情不明朗，升級管制等影響景氣，需要謹慎投資。

林漢斌也說，從去年開始工程原物料上漲，這半年以來漲了3成，尤其是鋼材，模板則因台灣缺工也很棘手，目前朝向放寬總投資金額來評估，以分期投資減輕投資商負擔，待疫情趨緩就會重新招標。

東彰快速道路全長28公里，中段已完工通車，南延段從高鐵站延伸到二水，也已發包明天將舉行開工典禮，目前僅剩北段從花壇到員林跨院三鄉鎮，7月第一次招標流標，工務處將依據市場行情做預算檢討後在8月中重新上網。

林漢斌表示，相較於大型投資，政府工程標案只要價格合理仍有機會順利招標，即便疫情衝擊，縣府針對這些刺激經濟發展和既定政策都會積極推動。