歌劇院「FUN映中」劇場到府破9萬人次觀看 8月再推4檔

台中國家歌劇院自7月推出外送劇場到府「FUN映中」，獲得極大迴響，至目前已累積超過9萬人次；創作者們在上線與觀眾共賞演出、即時聊天互動，不僅為劇團累積眾多粉絲，也獲得粉絲集氣為回歸劇場的能量。

8月份「FUN映中」將播映如果兒童劇團及春河劇團精彩作品，更有原訂於「夏日放／FUN時光」現場演出的奇巧劇團《鞍馬天狗》與洪伯定克歌劇《糖果屋》改以線上放映推出，讓觀眾能有闔家同樂的氛圍。

胡撇仔劇場《鞍馬天狗》是奇巧劇團口碑爆棚的經典作品，精彩呈現台式音樂劇的獨特風貌，許多追逐此劇的戲迷們分享，「歌仔戲、豫劇、音樂劇、搖滾樂等眾多元素混搭，毫無違和感！沒想到傳統戲曲也可以唱得很搖滾。」編導劉建幗希望透過這個製作，帶給每位曾深陷絕望困境的人溫暖的支持與力量，也向台灣胡撇仔致敬。

眾所注目的洪伯定克歌劇《糖果屋》現場演出延期舉行，但將搶先公開精彩片段，導演Ballboss巧妙運用場景轉換，將以往印象中的簡陋屋瓦和黑森林變成裝潢時髦的住家與高級超市，把故事時間軸轉換到觀眾所熟悉的今日，以「都會冒險小品」風格，建構韓賽爾與葛蕾特一家人的日常。

如果兒童劇團以及春河劇團在「FUN映中」與觀眾分享經典作品。如果兒童劇團《豬探長秘密檔案Ⅲ棋逢敵手》，由劇團的超級英雄「豬探長」率領他的夥伴們，陪伴大小觀眾找尋真相，抽絲剝繭找出謀殺案兇手；春河劇團《四季的童話》，以春、夏、秋、冬四季運行回看人生，希望大家以詼諧幽默的方式面對心中的失落與遺憾，春天終會到來，溫柔撫慰每個人心中深藏的遺憾。