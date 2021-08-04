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獨／政府八折減租 台中補教大樓收足被控「發國難財」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
位於一中商圈的台中水利大樓是知名補教大樓，但補教業者指控，二房東長春豐公司享受農水署享受8個月租金打八折的優惠，卻只給補教業者減租3個月，引發不滿。記者陳宏睿／攝影
位於一中商圈的台中水利大樓是知名補教大樓，但補教業者指控，二房東長春豐公司享受農水署享受8個月租金打八折的優惠，卻只給補教業者減租3個月，引發不滿。記者陳宏睿／攝影

台中農田水利會尊賢大樓位於一中商圈，各樓層補習班林立，被稱為「補習班大樓」，但有補教業者投訴，農水署因應疫情，從今年5月至12月有租金打八折的減免措施，但沒想到承租該大樓的「二房東」長春豐公司，卻只減租6月至8月，其他月份都沒有減租，且立場堅定，補教業者批評是「發國難財」。農田水利署台中管理處表示，希望減收措施優先受惠的是第一線受影響的承租人，若是承租戶再轉租的次承租戶，也將代為協調，讓實際受害的次承租戶比照減租優惠。

農田水利署台中管理處長陳榮福說，減租措施想要嘉惠的，就是實際受疫情影響的承租戶，但不可避免會出現像台中水利大樓，有二房東再轉租的情形，會介入與承租業者協調，讓實際受害的次承租戶，也比照相同的減租措施。

記者致電長春豐公司，公司人員回應，有主管已在處理中，但尚不知具體進度，需待主管回覆。另致電賴姓負責人手機，則無人接聽。

多家位於台中水利大樓的補教業者投訴，農田水利署已在今年7月公告，農水署轄管的不動產租約、地上權承租人，若受到新冠疫情影響，導致營收減少者，可在今年5月至12月的應繳租金，減收20％，享有租金打八折措施。

業者指控，向農水署承租台中水利大樓的「二房東」長春豐公司，明明享受到8個月的租金優惠，沒有比照辦理，只給承租各樓層的補教業者，3個月（6月至8月）的八折租金優惠，其他月份仍收足，有趁機大發「國難財」之嫌。

業者說，台中水利大樓有20樓，從地下4層至地上19層都出租，最高的20樓作為長春豐公司管理之用，其中各樓層多由補教業者承租居多，依照坪數的大小，租金在數萬至數十萬元都有，甚至水利大樓的騎樓地等公共空間，都有承租給小吃攤商。

業者說，該大樓一年收租初估上億元，而且疫情期間，長春豐公司的營運成本，並未明顯增加，甚至清潔人員都減班，現在又有農水署的租金減收優惠，照理說應該要共體時艱，比照辦理，而非只減收3個月，其他樓層卻都收足租金，「實在說不過去」。

業者說，已經多次向長春豐反映，希望能比照辦理，但長春豐在上月22日回應，將在上月26日統一回覆，但迄今仍等不到業者答案，雖然目前6月至8月的租金有減收，不過5月、9月至12月的租金仍然收足，加上補教業受到疫情影響嚴重，很多學生與家長，都因為不願意視訊上課，減少報名，營收受到很大影響，希望農水署能介入，不要讓最需要收到減租優惠的受害者，卻沒有收到政府減租的美意。

位於一中商圈的台中水利大樓是知名補教大樓，但補教業者指控，二房東長春豐公司享受農水署享受8個月租金打八折的優惠，卻只給補教業者減租3個月，引發不滿。記者陳宏睿／攝影
位於一中商圈的台中水利大樓是知名補教大樓，但補教業者指控，二房東長春豐公司享受農水署享受8個月租金打八折的優惠，卻只給補教業者減租3個月，引發不滿。記者陳宏睿／攝影

疫情 房東 水利署

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