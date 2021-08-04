影／22歲美女「白斑症」 黑色素顯微移植手術找回自信

22歲王姓女孩常被問：「妳的下巴沒擦乾淨，是冰淇淋嗎？」原來在她20歲開始右下唇、右下巴以及右頸漸漸出現白點並持續擴大，就像是剛吃完牛奶冰淇淋，嘴邊沒擦乾淨，總讓她不敢抬頭，感到自卑，她到光田綜合醫院整形外科，診斷為「白斑症」，醫師以移植手術，讓她臉上不再有白斑，恢復自信。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏細心診察，指出王姓少女是表皮第4層黑色素細胞缺乏所造成的白斑症，而且照光、局部類固醇塗抹治療無效，最後施予「黑色素顯微移植手術」，取身體任何部位黑色素細胞移植於白斑處，6個月內幾乎完全復原，回診追蹤，她臉上再也沒有出現一點白斑，找回以往自信，人際關係也變好。

吳文宏指出，「白斑症」是一種黑色素含量異常造成膚色異常的現象，臨床研究顯示，白斑症可能和自體免疫疾病、遺傳、心理壓力等因素有關，但目前真正發生原因仍不明確。

白斑症的發生率占全台灣總人口2%，國內48萬人有白斑症困擾，50%白斑症的患者是在10到30歲之間發作，較年輕化，男女比率均等，吳文宏表示，患者通常在雙頰、眼、鼻、腋窩四肢及下背部較易出現白斑，也可能出現在嘴唇及陰部粘膜等部位。

吳文宏說，白斑症雖不會致命，但後天外貌的遽變往往使患者心靈嚴重受創，尤其是未婚者容易因外貌沒有自信，進而影響人際關係，透過治療可得到明顯改善。

目前白斑症在治療上有三種方式，第一種是「照光療法」，透過窄頻紫外線B光照光，若2個月後無效果，建議考慮別的療法以免因過度曝曬，導致皮膚癌；第二種是「藥物治療」，在患處塗抹類固醇等藥膏，若2個月後無效建議停用，以免皮膚變薄，若以上方法均無效，建議可諮詢專業醫師評估，接受「黑色素顯微移植手術」。

「黑色素顯微移植手術」是透過精密的顯微技術，採自體組織細胞，移植到缺乏黑色素細胞的白斑部位，不會發生排斥，也不會有外來物感染之疑慮，例如 C型肝炎、愛滋病等。