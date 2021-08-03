取消模範父親表揚大會 溪湖埔鹽到府表揚喜氣幸福百分
防疫警戒雖降到第二級，地方不敢鬆懈，表揚模範父親大會化整為零，這兩天鄉鎮市長馬不停蹄到府祝賀。
溪湖鎮長黃瑞珠率鎮公所社政課人員，今天起前往25里、27位模範父親的住家道賀。獲選縣級模範父親的楊炳顯71歲，家住光華里，19歲就與台中市楊月霞結婚，合力經營鐵工廠，育有6名女兒，分別在中國上海、日本東京、美國、加拿大、台北五大城市創業和工作，事業成就表現不讓鬚眉。
另一位溪湖鎮縣級模範父親林詠得，鎮公所將在5日表揚。林詠得70歲，1999年、2004年曾獲弘道老人基金會「三代同堂」15年和20年的孝親楷模，2019年又當選35年孝親楷模之珍珠兒女，相當難得；林詠得平日熱心社區公益，樂當鄰里厝邊婚喪喜慶的志工，退休後在社區義務教太極長拳8年、擔任社區關懷志工5年，對促進社會祥和具有示範作用。
埔鹽鄉公所到府表揚模範父親，新水村民施群雄81歲，身為長子的他為照顧7名弟弟和妹妹，讀完國校一年級就休學務農，幫父母分擔家計。他長大後結婚生育4名子女，和妻子開雜貨店兼養羊，子女體恤施群雄夫婦辛勞，個個上進，長子在社頭鄉從事製襪，次子在秀水鄉開貿易公司，兩名女兒各有理想工作，施群雄謙和有禮，教育子女有成，獲推薦為縣級模範父親。
溪湖鎮公所贈送匾額、獎狀、多功能鍋子和蛋糕提貨券給每位模範父親，縣級模範父親另有縣長贈送的匾額，因鎮公所取消表揚大會的餐會，改為送給每位模範父親3000元餐券。埔鹽鄉公所贈送獎狀、匾額及禮品，提前祝賀模範父親「父親節快樂」。
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