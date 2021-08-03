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南投縣等到國高中教職員疫苗 拚3天打完3786劑

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣國高中教職員的新冠肺炎疫苗明天將全面抵達，統計3天完成專案施打3786人。圖／南投縣政府提供
南投縣國高中教職員的新冠肺炎疫苗明天將全面抵達，統計3天完成專案施打3786人。圖／南投縣政府提供

開學在即，南投縣終於等到中央核撥的國高中教職員疫苗。衛生局指出，依照先前呈報的名冊，還未接種的國、高中教師及補教業者，共3786劑，AZ疫苗將於明天抵達後，8月5日至7日3天內完成專案施打，努力趕在9月1日開學前14天，建構疫苗的校園保護力。

南投縣衛生局表示，8月4日的疫苗配送數量，是依據各縣市還未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，再視預約平台已預約人數撥配疫苗，其餘數量也確實提供國、高中教師、補教業者，及已接種第一劑疫苗且間隔滿10周者（不限年齡）接種。

南投縣政府表示，7月20日起至22日進行各國小、實驗教育機構、國立南投特教學校教職員，及第二批尚未施打的幼兒園教師的疫苗接種，完成3769位專案施打第一劑後，原本期待開學前能夠完成兩劑疫苗接種，但目前僅由教育部檢核完國高中教職員名冊後，希望能趕在9月1日開學前，先完成校園疫苗的配付施打。

南投縣國高中教職員的新冠肺炎疫苗明天將全面抵達，統計3天完成專案施打3786人。圖／南投縣政府提供
南投縣國高中教職員的新冠肺炎疫苗明天將全面抵達，統計3天完成專案施打3786人。圖／南投縣政府提供

AZ疫苗 衛生局 幼兒園

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