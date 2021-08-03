南投縣等到國高中教職員疫苗 拚3天打完3786劑

開學在即，南投縣終於等到中央核撥的國高中教職員疫苗。衛生局指出，依照先前呈報的名冊，還未接種的國、高中教師及補教業者，共3786劑，AZ疫苗將於明天抵達後，8月5日至7日3天內完成專案施打，努力趕在9月1日開學前14天，建構疫苗的校園保護力。

南投縣衛生局表示，8月4日的疫苗配送數量，是依據各縣市還未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，再視預約平台已預約人數撥配疫苗，其餘數量也確實提供國、高中教師、補教業者，及已接種第一劑疫苗且間隔滿10周者（不限年齡）接種。