台中建國市場廁所沒雨遮 老人解手淋雨還滑倒

全國最大的公有零售市場新建國市場啟用5年，台中連日大雨，大曝市場公廁無雨遮問題，還有老人家上廁所因路滑跌倒，不少人淋成落湯雞。市議員邱素貞、何敏誠都要求市府經發局盡快改善，以免惹民怨，經發局長張峯源承諾馬上會勘改善。

新建國市場面積約2.23公頃，是全國最大的公有零售市場，議員指出，這幾天台中連日大雨，但新建國市場公有設施規畫不良，攤商、消費者想要上廁所「還要看天氣好不好」萬一碰到雨天，手邊又沒帶傘，只好冒雨去上廁所，被淋成落湯雞。

議員邱素貞說，新建國市場位在5、6號門及7、8號門間的廁所，沒遮罩擋雨，甚至發生老人家滑倒的意外，攤商向經發局一再反映，多次都未改善。

議員何敏誠則說，市場內排風設備雨排水鐵板老舊，新建國市場才5年，才不枉建國市場為全國最大零售市場美譽。