台中建國市場廁所沒雨遮 老人解手淋雨還滑倒
全國最大的公有零售市場新建國市場啟用5年，台中連日大雨，大曝市場公廁無雨遮問題，還有老人家上廁所因路滑跌倒，不少人淋成落湯雞。市議員邱素貞、何敏誠都要求市府經發局盡快改善，以免惹民怨，經發局長張峯源承諾馬上會勘改善。
新建國市場面積約2.23公頃，是全國最大的公有零售市場，議員指出，這幾天台中連日大雨，但新建國市場公有設施規畫不良，攤商、消費者想要上廁所「還要看天氣好不好」萬一碰到雨天，手邊又沒帶傘，只好冒雨去上廁所，被淋成落湯雞。
議員邱素貞說，新建國市場位在5、6號門及7、8號門間的廁所，沒遮罩擋雨，甚至發生老人家滑倒的意外，攤商向經發局一再反映，多次都未改善。
議員何敏誠則說，市場內排風設備雨排水鐵板老舊，新建國市場才5年，才不枉建國市場為全國最大零售市場美譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言