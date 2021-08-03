綠營批中市企業紓困貸款成案掛0 經發局：即時轉介

台中市府推「紓困十方」，民進黨議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達聯合質詢，指「資金紓困窗口」2個月接5000多通諮詢電話，市府專案「青創及中小企業貸款」成案件數掛0，去年僅成案4件，議員批評市府資金紓困方案聊備一格。經發局表示，官網設置專區作為平台，成立至今近16萬人次瀏覽，將持續努力，回應民眾需求。不過銀行界人士表示，最終核貸的是銀行權責，地方政府可著力處有限。

議員張玉嬿說，市府去年3月推動疫情「紓困九箭」，由經發局統籌，號稱貸款協助、勞工生活補助等各方式，提供各紓困對象適用方案，還號稱全國首創單一「資金紓困協調窗口」一通電話即可服務，協助產業渡過景氣寒冬。

她說，「說到嚇死人，做到笑死人」，實際檢視去年有2000多通的資金紓困諮詢電話，市府專案的青創及中小企業貸款新增核貸僅4案、350萬元，協助業者緩繳本息50萬元；今年疫期更嚴重、更廣泛，接獲5000多通諮詢電話，新增核貸件數卻掛0。

謝志忠、張耀中及黃守達批評，需要救急、救窮的業主以數千計，市民急需救命錢，市府卻只會轉介給中央的專案貸款。王立任表示，文化局藝文紓困專案去年編列853萬5000元、核定109件，今年編1000萬，已核定142件，他要求經發局應當拿出態度，編列預算，立即幫助需要紓困資金的民眾，不要只是當轉介而已。

經發局表示，青創及中小企業貸款專案核貸4案，是去年3至5月疫情爆發前期所受理的案件，後因經濟部、中央銀行等中央各部會，陸續從去年3月起推紓困貸款、專案融通貸款及新青創貸款等擴大優惠方案，市府發揮即時彙整轉介功能，提供市民快速有利的資金取得管道。

此外，今年疫情影響程度又快又急，市府優先盤點市府資源，擬定減收、免收、延繳等紓困十方策略，給予市民最直接、最快速的協助，並啟動紓困窗口，提供中央及地方紓困諮詢服務，另於官網設置專區作為資訊平台，成立至今已近16萬人次瀏覽，將持續努力，回應民眾需求。