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台中休閒餐飲衰退市府提振興 議員：店都關了如何振興

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中呼籲，中市府應追加地方紓困特別預算，協助民眾度過疫情難關。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中呼籲，中市府應追加地方紓困特別預算，協助民眾度過疫情難關。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，市議員楊正中指出，從財政部消費發票資料統計，台中市住宿及餐飲業今年遭疫情重創，加計攤商及小吃店，經濟衰退規模遠超過官方數據，楊正中呼籲中市府應追加地方紓困特別預算，協助民眾度過疫情難關。副市長令狐榮達表示，如追加預算，市府須舉債，須再研議。

楊正中指出， 5月19日疫情三級警戒以來，財政部消費通路發票統計，台中市住宿服務業及餐飲業與去年同期比較，住宿服務業衰退65%、餐飲業衰退35%。

這些是有開立發票的行業，如再加計算免用發票的小攤商及小吃店，經濟衰退怕難以想像，恐暢不是帳面上所見到的數據。即使台中市政府經發局推出紓困、大補帖，基層罵聲連連，很多人反映是「看的到、吃不到」他批評經發局根本沒有評估經濟衝擊。

楊正中質疑，如台中市政府不積極協助這些行業度難關，店家都直接關了，勞工失業、申請不到紓困，經發局一直跳針談振興「店都關了哪來的振興？」

經發局表示，為協助餐飲業者提升疫情警戒期間外帶外送訂單，經發局推出「挺餐飲、享美食」活動，提專案整合台中各大飯店及餐廳，宣傳推薦民眾各式外帶外送便當美食及優惠方案，拓展經銷管道。

另因疫情期間為協助爭取商機，經發局加速推動行動支付倍增計畫，提供店家免申辦費、專任輔導及首辦前2000名手續費1000元優惠補助，結合9大支付平台業者及各店家組織行銷活動辦理行動支付推廣，以使用者回饋方式提升店家及消費者使用行動支付意願，協助餐飲、零售店家掌握商機。

經發局表示，因應疫情降級，經發局今年下半年度將台中購物節結合台中女麗購活動擴大辦理，採線上線下並進方式，協助店家掌握後疫情報復性商機。

疫情 台中市

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