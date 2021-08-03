做公益也要環保 南投無肉市集捐低碳食物箱助弱
本土疫情雖趨緩降級，但仍有不少家庭因疫陷入困境，南投縣埔里鎮無肉市集串連演藝人員、電商平台、超市、地方民代及團體等募集1000個幸福食物箱，今將分送烏溪區各鄉鎮的食物銀行，盼用環保低碳物資讓其感受社會大眾的關懷。
埔里鎮公所指出，當地無肉市集是由對環境保護有共同理念的商家所組成，定期在鎮內設攤販售零動物性成分的市集，近期有鑑於疫情讓不少弱勢者陷入困頓，尤其是資格不符低收或中低收入戶的邊緣弱勢家庭，因此串連發起公益勸募活動。
而該市集串連中華藍海慈心關懷協會、綠色和平組織，以及音樂人田定豐、製作人陳慧玲、藝人尹昭德、林嘉俐、楊子儀、田羽安、Cooper劉家成、曾子益、YouTuber找蔬食、野菜鹿鹿、夠維根共同發起「送愛到南投‧幸福食物箱」活動。
無肉市集表示，除了演藝人員、地方協會及團體合作募資，同時連結樂膳自然無毒蔬食超市、MR.豐田、稻荷集團、蔬食家、3V惟根小鎮、天天里仁、靜思書軒等7個電商平台及超市，準備1000個幸福食物箱要分贈給需協助的邊緣弱勢戶。
為瞭解弱勢受助戶需求，委請縣議員陳宜君、地方公所及十墨公關顧問負責人許惠雯協助提供，而將送出的幸福食物箱也秉持無肉市集理念，內含乾麵、麥片、素香鬆、香菇拌醬等符合環保低碳物資，還有「我家不見了」環境教育繪本。
陳宜君說，無肉市集能聯合推廣素食者及平台募集物資，並關懷弱勢族群，相當可貴，今天捐出的1000份物資，將送往仁愛、魚池、埔里、國姓、草屯、中寮等烏溪地區食物銀行，有需求可申請領取，也透過公益讓更多人響應無肉文化。
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