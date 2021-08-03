台中藍營議員體檢紓困大補帖 振興經濟不具體難有感

台中市議會今進行財經業務質詢，國民黨台中市議員張廖乃綸指出，市政府針對疫情提出「振興經濟大補帖」其中「新經濟振興」中的「中港邱比特弦線新經濟計畫」「台中市行動支付倍增計畫」及「110年度台中市數位轉型創新力輔導計畫」內容不夠具體有感。

台中市政府去年開始推出「紓困九箭」「紓困十方」因應中央降二級警戒再提出大補帖。張廖乃綸指出，以「中市行動支付倍增計畫」來說，她肯定數位科技發展新的交易支付工具，但畢竟只是一項新的支付方式，和振興有多大關聯值得思考。

至於「110年度台中市數位轉型創新力輔導計畫」總計核定34案，目前疫情還沒有完全解除，官網卻顯示已截止收件，後續要怎麼辦?至於「中港邱比特弦線新經濟計畫」是因應台中捷運綠線通車，進一步發揮捷運路網所帶動的周邊經濟效益，但需要更具體的執行方案，提振經濟不要只是寫計畫或少數人受惠，要拿出最簡單、最直接的方式，讓人民有感。

張廖乃綸還說，台中購物節活動今年續辦，市府除推出抽豪宅、抽汽車、抽現金等大獎，也應該針對特定的商圈量身訂做特別的促銷活動，或針對特定類別的農特產、糕餅伴手禮等，推出特別的行銷活動，真正刺激消費、提振景氣。