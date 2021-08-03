中央振興券若還要人民買 議員建議中巿府編預算替出1千

台中市議會今舉行財政經濟業務質詢，國民黨市議員李中丶林碧秀丶陳政顯丶陳成添建議中央政府全民紓困直接發放現金5000元到1萬元。若行政院執意採振興券，民眾還要出現金，建議市府編預算替市民出1000元。

李中指出，今年疫情比去年嚴重很多，中央政府又準備比照去年發放號稱三倍的振興券，不管是三倍還是五倍，已經苦不堪言的民眾還是得先自掏腰包，真的是何不食肉糜的現代版。

林碧秀表示，中央花大錢印振興券，成本高，發現金馬上可用。

李中呼籲中央行政院，要傾聽基層的聲音，直接發放現金，民眾領到錢就可以買民生物資撐下去，政府機關也不用耗費大量的行政資源與成本。若中央執意要發券，請令狐副市長向市長建議，由市政府直接編列預算，替市民出1000元。

另請市政府直接向中央領取全市市民的振興券後，透過民政系統的里長與鄰長，將振興券發放給市民，一方面可避免像去年那樣群聚、落實防疫，一方面可以讓市民專注於工作，不用再請假領券，一舉數得。