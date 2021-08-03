國光地下道年底填平 中市將完成最後一哩路

台中市鐵路高架化後，市府啟動沿線5處地下道填平工程，台中市長盧秀燕今天表示，已完成4處地下道填平，第5處的國光地下道填平工程預計年底完工，即將完成最後一哩路。

台中市政府建設局長陳大田今天在市政會議中針對「台中市都會區鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程」進行專案報告，會中指出，市府至今已完成圓環北路、太原路、建成路、五權路等4處地下道填平，第5處橫跨西、南兩區的「國光路地下道」也將於年底完工。

盧秀燕聽取簡報後指出，過去台中縱貫鐵路位處平面，為讓火車通過，沿線設立許多平交道和地下道，把城市一分為二，許多市民希望能做地下道填平工程，她上任之後立即啟動填平工程，因涉及交通安全、排水及環境景觀，且跨多局處，是一個很大的專案，千萬不要小看地下道填平工程。

陳大田表示，台中鐵路高架捷運化於民國95年啟動，歷經10餘年，期間也啟動中央及市府的地下道填平工程，市府並於108年啟動5處地下道填平，其中4處地下道填平工程已於今年2月提前完工，包含圓環北路、太原路、建成路、五權路地下道，而國光路地下道工程也已在今年4月27日啟動，目前施工進度超前，預計年底完工。

陳大田說，設計階段遇到不少困難，例如現有問題涉及多個機關，包含水利局的污水下水道工程、交通局的交通號誌標線及都發局的綠廊帶串聯等；加上施工期間對交通的衝擊，因此建設局採分階段施工、召開地方說明會，同時擴大交通維持管制範圍作為因應對策等，而民生管線及瓦斯整壓站遷移也是一個難題，因此建設局耗費1年召開13次中央與地方的開會用地協調，總算即將完成最後一哩路。