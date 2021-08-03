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養生會館釀群聚感染 負責人繳罰款避免愛車被法拍

中央社 / 彰化3日電

彰化員林市秀妃養生會館在疫情3級警戒時違法營業，彰縣府裁罰30萬元，養生館吳姓負責人申請延期繳罰鍰，彰化分署查扣吳男轎車準備進行法拍，吳男為取回愛車趕緊繳清罰款。

中央流行疫情指揮中心在5月19日宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情升為3級警戒，其中包括養生會館在內的八大行業禁止營業，彰化員林市的秀妃養生會館違法營業，會館負責人以及員工等人傳出確診，造成群聚感染。

法務部行政執行署彰化分署行政執行官胡天賜接受媒體聯訪時說，會館吳姓負責人遭彰縣府衛生局裁罰新台幣30萬元，案件在7月底移送行政執行署彰化分署執行。

吳姓負責人申請延期繳交罰款，但彰化分署仍依法執行，發現吳男目前在工廠上班，名下有一輛轎車，市價約60萬左右，彰化分署請彰化縣政府地方稅務局協助，由稅務局提供「天眼」電腦車牌辨識系統，拍下吳男駕駛的轎車車牌，天眼系統確認車主為吳男後，查封他的轎車準備進行拍賣。

吳男在車子被查封後，一直和彰化分署聯絡，想要把車子要回來，得知需繳清罰款才能要回愛車，他趕緊帶著現金30萬元前往彰化分署繳清罰款，才讓轎車免於被法拍的命運。

疫情 法拍 天眼

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