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中市餐飲倒閉潮？今年歇業多11% 市府：祭紓困十方

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政指出，台中市餐飲在疫情期間歇業比去年多11%。記得陳秋雲/攝影
台中市議員陳文政指出，台中市餐飲在疫情期間歇業比去年多11%。記得陳秋雲/攝影

台中市議員陳文政今在議會質詢，指出今年上半年(1～6月)餐飲業申請歇業家數513家，比去年同期461家增加多達52家，暴增11.28%。陳文政說，業者申請歇業登記表示「撐不下去了」呼籲市府要拿出積極對策，搶救台中餐飲業。

陳文政強調，申請歇業的包括商業登記的店家，還有更多小攤商、夜市攤位不在此列，實際情況恐更加嚴重。

陳文政説，雖然國內目前疫情趨緩逐步解封，但台中餐飲業倒閉潮已浮現。他強調，解封後的協助相當重要，就像生了一場重病的人，痊癒後需要悉心調養；這些業者在努力復原的時候，市政府應該要積極給予協助，以「輕稅、緩繳、手續簡便」的三大原則，幫助業者「康復」，阻止倒閉潮繼續擴散。

市府經發局表示，市府祭紓困十方，經發局有窗口可協助。

陳文政要求市府，各項紓困措施應「延長再延長」，提供台中餐飲業者喘息復原所需的各項協助，才是真正幫助到餐飲業的全體從業人員。

餐飲業 疫情 台中市

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