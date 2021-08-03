彰化染毒兒少　逾四成使用過新興毒品

彰化縣最近3年內查獲毒品件數和人次都下降，查獲毒品重量卻大幅上升，去年度毒品案件成長的60個涉毒熱點村里內有40所學校及128家特種營業場所，全縣兒童及少年使用新興毒品的比率從12.5%劇增至42.86%，值得相關單位全力防疫的同時，繼續追查涉毒熱點村里與學子使用新興毒品關聯性，預防兒少染毒。

根據警政統計查詢網的資料顯示，彰化縣107年度到109年度依序查獲毒品案件2728件、2155件、1915件，查獲人數2814人次、2162人次、1828人次，查獲毒品重量33.91公斤、21.62公斤、3698.677公斤，去年查獲重量占全國的27.8%，彰化警方雖賣力查緝，但涉毒者把跨境走私原料或製造、分裝場所設在彰化縣，造成查獲件數和人次遞減，毒品重量卻暴增的怪現象。

彰化縣政府統計最近2018年到2020年，接獲通報兒少使用毒品分別是32人次、29人次、21人次，呈現逐年下降的趨勢，可是使用新興毒品例如咖啡包而染毒的，最近3年內是4人次、2人次、9人次，縣政府計算沒用和使用新興毒品的對照比對，2020年達到42.86%，比起2018年12.5%及2019年6.90%都明顯上升。

從彰化警方查緝毒品案件件數，過濾出去年全縣有140個村里高於查緝件數平均值（每村里平均3.35件），被列為涉毒熱點，熱點超過5處的鄉鎮市依序為彰化市18里、員林市18里、鹿港鎮10里、溪湖鎮10里、社頭鄉9里、二林鎮7里、田中鎮6里、大村鄉6里，和美鎮、北斗鎮、伸港鄉、埔心鄉、埤頭鄉各5里。

彰化縣140個涉毒熱點村里之中，有111個村里行政轄區內有特種營業場所254家、77所學校，其中毒品案件增加的60個涉毒熱點村里內有40所學校及128家特種營業場所。

審計部彰化縣審計室蒐集和分析彰化縣政府辦理毒品防制的資料，根據毒品犯罪數據資料結構及趨勢分析，認為涉毒熱點村里與特定營業場所或學校存有一定程度的地域關聯性，建議縣政府強化大數據分析及技術，規畫毒品防制工作並落實在地化的緝毒反毒策略；此外，縣政府教育處例行學校特定人員尿液檢項目缺少檢驗新興毒品，可參考台北市、新北市政府，把新興毒品納入年度防制學生藥物濫用尿液篩檢工作採購案。

教育處今天表示，縣府防治毒品滲入校園的作法目前分為四個面向，一級為預防宣導，事先防範—入班宣導已達100%，二級普查為擴大尿篩檢驗，及早發現學子有無染毒，第三級是把毒品咖啡包等新興毒品辨識與防制議題納入教師研習課程，並請各校加強對學生的宣導；第四級透過反毒行動巡迴車，向家長及社會大眾宣導毒品咖啡包等新興毒品辨識與防制方法。