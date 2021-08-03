率南投企業界之先 鑫永銓發送疫情救助金

率南投企業界之先，鑫永銓公司提撥3000萬元供南投市、名間鄉、草屯鎮確實發生緊急困難，但領不到政府補助的邊緣戶申請救助金，首波今天發給300多人，及時雨讓縣民很感激。

「本來每月工作20多天，現在只剩10天」，一名領救助金的張姓縣民說，疫情來襲，老闆無奈說「現在工作量少，你先休息一下」；另一名張姓女子說，疫情導致3名小孩無法到校上學，她在家顧3名小孩，丈夫的工作也受疫情影響，一家經濟壓力很大。

朱姓婦人則說，疫情讓她失業，很感謝鑫永銓幫忙她度過難關；另一名長者則說，孩子打零工，多年沒有固定工作，「自己賺都不夠用，更何況養我」，自己也因高齡、無一技之長而找不到工作，還因跌傷導致行動不便，家中經濟不好，感謝里長協助向鑫永銓申請。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民生經濟，政府推出多項紓困措施，不過仍有不符資格的邊緣戶領不到相關紓困金，為此，台灣最大橡膠輸送帶製造廠鑫永銓股份有限公司從公司獲利提撥新台幣3000萬元作為急難救助款，供南投市、草屯鎮、名間鄉居民申請。

申請條件為未領任何政府補助、家中負責生計者失業導致生活危機、家中成員因染疫等因素無法工作、因疫情使子女無法謀生導致長輩無法獲生活照顧等，每人補助1萬元、每戶最高6萬元，這項南投企業界創舉消息一出，吸引縣民關注，鑫永銓很快收到上千封申請表。

南投縣政府特地開設救助專線電話供民眾諮詢，並協助鑫永銓審核申請人資格，通過者被通知今天到南投市漳和里活動中心等地領取，由南投縣長林明溱、鑫永銓董事長林季進親手發出，林明溱說，疫情影響許多人生計，有些邊緣戶領不到政府補助，感謝長期熱心社會公益的鑫永銓公司伸援，另縣府也有相關救助可申請。

林季進說，有些申請者未通過，是有其他人更需要這筆錢，感謝縣府協助，使審核作業順利完成，也感謝縣長特助林儒彬幫忙奔走聯繫；林儒彬說，逾千人申請救助，為比對申請者是否領過政府補助，縣府社會及勞動處花不少時間過濾資格，再由鑫永銓最終審查，大家同心協力付出，感謝林季進拋磚引玉。