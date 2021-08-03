聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／夏季是觀星的季節！ 溪頭杉林溪高海拔無光害
夏季夜空是銀河最壯麗的時節，隨著國內疫情降級解封，溪頭、杉林溪風景區最近訂房及露營人數增加，畢竟高海拔無光害的山區，不僅大氣擾動低，在黑暗的天空，彷彿伸手就可觸碰銀河一般，成為天文迷跟觀星遊客最易前往的地點。
杉林溪遊樂區表示，台灣因為位在北半球，依據觀賞角度現在夏季至秋季，正是觀看銀河最好的時機，因此主打南投的星空是「離銀河最近的地方」，且園區海拔約1800公尺，山上氣溫較平地低8到10度，推動觀星10多年來，園方更斥資購買15台天文望遠鏡，每天入夜後開放遊客觀星，每晚都有星座解說及天體觀星體驗，加上夏季賞螢活動，讓住宿旅客不虛此行。
溪頭森林遊樂區指出，每年夏天總有許多人上山避暑，園區海拔1150公尺，溫度比平地低不少，今年適逢疫情警戒，直到上周才降級解封開放一般民眾入園，目前每天白天至少上千名遊客入園外，園區旅宿訂房也逐漸成長，最著名的觀星地點天文台，繁星點點的星空，成為夜間最迷人的去處，今年也將舉辦迎星派對，結合專業天文老師的星空導覽，利用高倍數天文望遠鏡帶大家探索天文星際。
南投縣不只溪頭、杉林溪山區車輛管制入園無光害外，日管處更推薦金龍山、蔣公碼頭是觀星的秘境，只可惜金龍山目前封閉整修到年底，觀星迷無緣上看銀河，下看夢幻琉璃光美景；而涵碧樓下方的蔣方碼頭，占坐北朝南的好方位，，是潭畔的觀星秘境外，海拔2756公尺的合歡山鳶峰暗空公園，前年通過國際暗空協會認證，成為亞洲第3座暗空公園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言