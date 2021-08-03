影／夏季是觀星的季節！ 溪頭杉林溪高海拔無光害

夏季夜空是銀河最壯麗的時節，隨著國內疫情降級解封，溪頭、杉林溪風景區最近訂房及露營人數增加，畢竟高海拔無光害的山區，不僅大氣擾動低，在黑暗的天空，彷彿伸手就可觸碰銀河一般，成為天文迷跟觀星遊客最易前往的地點。

杉林溪遊樂區表示，台灣因為位在北半球，依據觀賞角度現在夏季至秋季，正是觀看銀河最好的時機，因此主打南投的星空是「離銀河最近的地方」，且園區海拔約1800公尺，山上氣溫較平地低8到10度，推動觀星10多年來，園方更斥資購買15台天文望遠鏡，每天入夜後開放遊客觀星，每晚都有星座解說及天體觀星體驗，加上夏季賞螢活動，讓住宿旅客不虛此行。

溪頭森林遊樂區指出，每年夏天總有許多人上山避暑，園區海拔1150公尺，溫度比平地低不少，今年適逢疫情警戒，直到上周才降級解封開放一般民眾入園，目前每天白天至少上千名遊客入園外，園區旅宿訂房也逐漸成長，最著名的觀星地點天文台，繁星點點的星空，成為夜間最迷人的去處，今年也將舉辦迎星派對，結合專業天文老師的星空導覽，利用高倍數天文望遠鏡帶大家探索天文星際。