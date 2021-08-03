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影／夏季是觀星的季節！ 溪頭杉林溪高海拔無光害

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭畔的蔣方碼頭，因坐北朝南降低不少城市光害，是少有人知的觀星秘境。圖／涵碧樓提供
日月潭畔的蔣方碼頭，因坐北朝南降低不少城市光害，是少有人知的觀星秘境。圖／涵碧樓提供

夏季夜空是銀河最壯麗的時節，隨著國內疫情降級解封，溪頭、杉林溪風景區最近訂房及露營人數增加，畢竟高海拔無光害的山區，不僅大氣擾動低，在黑暗的天空，彷彿伸手就可觸碰銀河一般，成為天文迷跟觀星遊客最易前往的地點。

杉林溪遊樂區表示，台灣因為位在北半球，依據觀賞角度現在夏季至秋季，正是觀看銀河最好的時機，因此主打南投的星空是「離銀河最近的地方」，且園區海拔約1800公尺，山上氣溫較平地低8到10度，推動觀星10多年來，園方更斥資購買15台天文望遠鏡，每天入夜後開放遊客觀星，每晚都有星座解說及天體觀星體驗，加上夏季賞螢活動，讓住宿旅客不虛此行。

溪頭森林遊樂區指出，每年夏天總有許多人上山避暑，園區海拔1150公尺，溫度比平地低不少，今年適逢疫情警戒，直到上周才降級解封開放一般民眾入園，目前每天白天至少上千名遊客入園外，園區旅宿訂房也逐漸成長，最著名的觀星地點天文台，繁星點點的星空，成為夜間最迷人的去處，今年也將舉辦迎星派對，結合專業天文老師的星空導覽，利用高倍數天文望遠鏡帶大家探索天文星際。

南投縣不只溪頭、杉林溪山區車輛管制入園無光害外，日管處更推薦金龍山、蔣公碼頭是觀星的秘境，只可惜金龍山目前封閉整修到年底，觀星迷無緣上看銀河，下看夢幻琉璃光美景；而涵碧樓下方的蔣方碼頭，占坐北朝南的好方位，，是潭畔的觀星秘境外，海拔2756公尺的合歡山鳶峰暗空公園，前年通過國際暗空協會認證，成為亞洲第3座暗空公園。

站在溪頭大崙山頭觀星，不但可以看到山下的琉璃光，更可拍攝到美麗的星軌畫面。圖／劉志恆提供
站在溪頭大崙山頭觀星，不但可以看到山下的琉璃光，更可拍攝到美麗的星軌畫面。圖／劉志恆提供
杉林溪森林遊樂區園區海拔高，天文望遠鏡下無光害的夏季星空，此時最是璀璨美麗。圖／杉林溪提供
杉林溪森林遊樂區園區海拔高，天文望遠鏡下無光害的夏季星空，此時最是璀璨美麗。圖／杉林溪提供

溪頭 暗空公園 金龍山

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