南投愛心企業鑫永銓扶弱 將發3千萬救助金

為了幫助因疫情影響生計困難民眾，南投縣鑫永銓公司提供3千萬元現金救助弱勢民眾，今天發送首批120人，並由縣府協助規劃，以村里辦公室作為領取的地點，3周內將3000萬元救助金發放完畢。

南投縣林明溱說，鑫永銓扎根南投40多年，不僅產品技術名揚國際，更長期投入公益，董事長林季進認養助學的弱勢孩子就多達上百人，是企業回饋社會典範，這次一口氣捐出3000萬元，幫助3000名邊緣戶，他希望更多企業能一起響應幫助弱勢，降低疫情對弱勢族群的衝擊。

林季進說，「鑫永銓只是出錢而已，照顧邊緣戶工作，全靠縣府大力協助。」鑫永銓是全球橡膠輸送帶大廠，林季進今天由南投縣長林明溱見證，在南投市漳和里發出首批萬元急難救助金時，預計在3星期內發完。受助對象為南投市、名間鄉及草屯鎮，有緊急困難但領不到政府相關補助的邊緣戶。

林季進說，受疫情影響，許多經濟弱勢民眾需要伸援救助，鑫永銓籌出3千萬元，只是希望給最需要的人每人1萬元急難救助金，幫助他們度過難關。因為申請民眾非常多，南投縣長特助林儒彬協助，引介縣府社會及勞動處資源協助審核申請資格，才能在今天開始發放每人1萬，每戶最多6萬元的救助金。