疫情加公立收容所獸醫師不足 彰化流浪狗收容空間緊繃

國內疫情三級警戒期間流浪狗收容所認養數量減少，加上業界獸醫師協助TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地）緩慢，使得收容所收容數量有增無減，彰化阿寶坑流浪犬中途之家的法定收容數量是201隻，目前實際收容190隻，相當緊繃，彰化縣府動物防疫所在近日疫情警戒降為二級，恢復開放參觀，盼幫流浪動物找家。

彰化動物防疫所2018年開始試辦「浪狗有家愛心計畫」，針對該所挑選不易親近民眾、老犬、傷殘及較無被認養可能的犬隻，由縣府補助飼料、醫療及場所管理費用，每隻補助8千元，彰化縣府動物防疫所長董孟治說，以往不到10月經費就會用鑿，今年編3百萬經費，約可執行375隻流浪犬隻終養，目前執行200多隻，相對慢一些，疫情期間許多私人收容所及團體因捐款不足，經營受到影響，協助終養犬隻的數量也減少。

除了疫情影響流浪狗認養，董孟治表示，關鍵原因還有各縣市公立收容所面臨獸醫師不足的問題，以往由獸醫師定期做絕育、回放等醫療照顧，彰化收容所原有兩名獸醫師，其中一人今年離職，且在相關工作福利條件不具誘因下，徵聘約聘僱獸醫師困難，到現在還沒補足人力，這段期間請開業獸醫師來幫忙作業，以件計酬，但疫情期間大家都想減少接觸，TNVR執行相對緩慢，狗不容易回放，使得收容數量難下降。

7月27日調降疫情警戒標準至第二級，彰化流浪狗中途之家恢復開放參觀及志工服務，仍必須全程配戴口罩，實聯制，室內50人、室外100 人以下人流管制措施，且每週五為消毒日，全日不對外開放。