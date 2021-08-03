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台灣國際工具機展首次北漂 市府：加強力道爭取回頭
台灣國際工具機展原訂明年在台中展出，但台中目前沒有足夠的場地空間展出，將轉往台北展出。中市民進黨市議員指出，台中是工具機重鎮，出走恐怕就「回不來了！」經發局長張峯源指出，水湳會展中心2024年才會啟用，目前台中找不到適當場地，他將與相關工會加強力道溝通。
民進黨台中市議員張家銨、蔡耀頡、江肇國、曾朝榮與李天生聯合質詢，指出台中市工具機業被市長盧秀燕形容是「中部護國神山」，但指標工具機展明年竟「北漂」到台北展出，議員認為市府一再標榜要發展「會展產業」根本與現況不符。
張家銨強調，工具機展一旦到台北，可能就回不來了。她指出，業者反映，工具機展必須在半年前準備，敲定場址，聯合報關係企業大台中會展中心合約到期後就沒有適當的場地，市府也一直無法提供展場，被迫出走。
張峯源表示，全市的展覽場地都不夠展場使用，基於商業考量明年才北移。他承諾會積極爭取工具機展回台中，加強溝通。
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