台中市提高奧運獎金 楊勇緯可獲200萬元

台灣選手在東奧中表現奪目，為激勵台中市籍選手為國爭光，市長盧秀燕今天宣布，將提高奧運金牌激勵金到300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。柔道銀牌楊勇緯可獲200萬元。

盧秀燕上午在市政會議中宣布，大幅提升奧運激勵金，並從這屆的東京奧運就能適用，不只奧運激勵金提高，帕運選手的激勵金也提高，同時她也會前往參加奧運選手家中拜訪致意。

盧秀燕指出，台中市府積極推動運動獎勵措施革新，在她上任後2019年特增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、2019年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金。

盧秀燕認為，每一個家庭培育運動選手都不容易，而參加4年一次的奧運更是無上光榮，台灣選手在這屆東京奧運表現精彩，不只激勵國人，也讓運動的價值被彰顯，在重新檢視台中市激勵金額度後，決議針對過去設定的激勵金「再加碼」。

盧秀燕表示，金牌獎金提升至新台幣300萬元（原15萬元）、銀牌200萬元（原9萬元）、銅牌100萬元（原6萬元），其餘名次也有獎金，分別是第4名50萬元、第5名40萬元、第6名30萬元、第7名20萬元、第8名10萬元，8名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。以拿下奧運柔道銀牌的楊勇緯及柔道獲得第7名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元。

此外，身障者競技的最高殿堂帕運也將於24日在東京登場，台中市有3名選手參賽，盧秀燕說，帕運的獎勵金也將提高，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第4名30萬元、第5名20萬元、第6名10萬元；未獲得前6名的參賽選手則可領取5萬元激勵金，展現市府照顧優秀運動選手的具體作為。