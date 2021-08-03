快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

台中市提高奧運獎金 楊勇緯可獲200萬元

中央社 / 台中3日電

台灣選手在東奧中表現奪目，為激勵台中市籍選手為國爭光，市長盧秀燕今天宣布，將提高奧運金牌激勵金到300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。柔道銀牌楊勇緯可獲200萬元。

盧秀燕上午在市政會議中宣布，大幅提升奧運激勵金，並從這屆的東京奧運就能適用，不只奧運激勵金提高，帕運選手的激勵金也提高，同時她也會前往參加奧運選手家中拜訪致意。

盧秀燕指出，台中市府積極推動運動獎勵措施革新，在她上任後2019年特增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、2019年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金。

盧秀燕認為，每一個家庭培育運動選手都不容易，而參加4年一次的奧運更是無上光榮，台灣選手在這屆東京奧運表現精彩，不只激勵國人，也讓運動的價值被彰顯，在重新檢視台中市激勵金額度後，決議針對過去設定的激勵金「再加碼」。

盧秀燕表示，金牌獎金提升至新台幣300萬元（原15萬元）、銀牌200萬元（原9萬元）、銅牌100萬元（原6萬元），其餘名次也有獎金，分別是第4名50萬元、第5名40萬元、第6名30萬元、第7名20萬元、第8名10萬元，8名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。以拿下奧運柔道銀牌的楊勇緯及柔道獲得第7名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元。

此外，身障者競技的最高殿堂帕運也將於24日在東京登場，台中市有3名選手參賽，盧秀燕說，帕運的獎勵金也將提高，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第4名30萬元、第5名20萬元、第6名10萬元；未獲得前6名的參賽選手則可領取5萬元激勵金，展現市府照顧優秀運動選手的具體作為。

東京奧運 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

中華民國國旗高掛、楊勇緯落敗日觀眾抱不平 東奧有如台灣主場

台中市連續降雨 盧秀燕勘察淹水受災戶

《9GAG》評東奧迷人運動員　王冠閎、楊勇緯名列亞洲前二

帥氣楊勇緯返台展現反差萌 楊太太們用新台幣下架「幸運物」

相關新聞

疫情加公立收容所獸醫師不足 彰化流浪狗收容空間緊繃

國內疫情三級警戒期間流浪狗收容所認養數量減少，加上業界獸醫師協助TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地）緩慢，使得收容...

南投愛心企業鑫永銓扶弱 將發3千萬救助金

為了幫助因疫情影響生計困難民眾，南投縣鑫永銓公司提供3千萬元現金救助弱勢民眾，今天發送首批120人，並由縣府協助規劃，以...

台灣國際工具機展首次北漂 市府：加強力道爭取回頭

台中工具機展原訂今年11月在台中展出，但台中目前沒有足夠的場地空間展出，今年將轉往台北展出。中市民進黨市議員指出，台中是...

清水眷村文化園區第二屆駐村藝術家 要說在地故事

台中清水眷村文化園區在防疫安全的前提下，採穩健式解封、漸進式鬆綁，安排第二屆駐村藝術家進駐創作，藝術家楊智傑、林資芬和錢...

埤頭鄉一顆一公斤蜜雪梨符合產銷履歷　彰化縣政府大推　

二林、北斗等鄉鎮是彰化縣水梨主要產區，6月高接梨上市打頭陣，目前架接高接梨穗的母株蜜雪梨採收，優質梨子每顆約40兩，甜度...

台中市大安農會推出中元普度供品 有套組和單品

台中市大安區農會今天在飛天豬生活館舉行第8年的「中元普度供品」優惠活動說明會，消費者可選套組或單品，其中以安泉米最搶手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。