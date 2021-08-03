清水眷村文化園區第二屆駐村藝術家 要說在地故事

台中清水眷村文化園區在防疫安全的前提下，採穩健式解封、漸進式鬆綁，安排第二屆駐村藝術家進駐創作，藝術家楊智傑、林資芬和錢菲菲，以及創作團體─中空場域，從8月起開放民眾參觀工作室，也將舉辦藝術工坊、交流活動和成果展演，展開專屬清眷的藝術創作實驗。

台中市文化局表示，清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份的眷村，前身為眷村「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下有中社考古遺址。在特殊的空間紋理下，港區藝術中心去年首次徵選藝術家進駐，以創作重新詮釋清眷的歷史與空間，發展出專屬清眷的作品，也藉此扶植優秀藝術人才，搭建當代藝術交流平臺，受到各界好評。

港區藝術中心主任柯丁祺說，今年的駐村計畫以「說故事的人」為主題，徵求前衛、新銳，具實驗性和獨特性的創作計畫，經過評審由三位藝術家和一組團隊脫穎而出；今年的駐村藝術家中，來自浙江省的錢菲菲老師，從工業設計系畢業後，來台就讀東海大學美術學系碩士班，她指出，從工業設計到膠彩藝術創作，是給自己的一個挑戰和課題，也希望透過自身遊歷的經驗，用異鄉人的角度認識和詮釋清眷。

林資芬老師，畢業於雲林科技大學工業設計學系，105年開始關注垃圾議題，創作核心與「零廢棄、永續、創新織品」議題相關，擅長用非傳統媒材，如生活中的廢棄物、日常物件進行創作，在生活觀察和跨文化交流中找尋自我定位；楊智傑老師是台中人，目前就讀東海大學美術系，以繪畫和文學為創作媒介，他指出，進駐清眷後，期待感受這裡的生活，創作出有「敘事性」情感的作品。

創作團體「中空場域」由吳宏德、張家翔、許淳珺和蔡尚寬，這4位來自彰化師範大學美術系研究所的藝術家組成，作品從平面到立體裝置領域，相當廣泛。他們也很重視藝術教育推廣，期待疫情更加趨緩後，舉辦藝術工坊，讓更多人體驗專屬於清眷的藝術和美感。