埤頭鄉一顆一公斤蜜雪梨符合產銷履歷　彰化縣政府大推　

二林、北斗等鄉鎮是彰化縣水梨主要產區，6月高接梨上市打頭陣，目前架接高接梨穗的母株蜜雪梨採收，優質梨子每顆約40兩，甜度超過13度，好吃到不行，產銷履歷符合彰化優鮮食品標準，列入縣政府大推的農特產名單。

二林、北斗、埤頭、竹塘、溪州等鄉鎮種植水梨約58.59公頃，絕大多數是平地高接梨，光是埤頭郷就占了約10公頃，每年6月初豐水梨上市，7月中旬開始採收蜜雪梨，8月進入盛產期，縣長王惠美和埤頭鄉農會總幹事王宋民拜訪鄉農會果樹產銷班第一班班長陳來和，了解蜜雪梨的生產過程和品質。

陳來和表示，栽種梨子27年，有疑問就請前輩指導，自己也研究怎麼才能種出好吃的水梨，反事「用心」就對了，他採草生栽培，使用有機肥，只用除草機割草，不噴殺草劑，園內放養雞、鴨吃草吃蟲，20多年來都自產自銷，建立口碑對消費者有交待。

王惠美參觀陳來和的梨園，試吃蜜雪梨，直呼「好吃、好吃。」她說，陳來和從1994年起種水梨，梨園採有機管理，水梨果實碩大，甜而多汁，產銷履歷符合彰化縣政府推動的彰化優鮮食品，時值後疫情期，政府鼓勵民眾消費帶動國內經濟，縣政府將推動優質在地農產行銷，協助農民拓展銷售通路，歡迎鄉親到埤頭鄉農會採購，支持在地農業。

埤頭鄉農會總幹事王宋民今天說，陳來和的蜜雪梨是高接梨的母株，健康壯碩，最大的梨子每顆約40兩，幾乎1顆1公斤，甜度超過13度，口感跟高接梨差不多，每公斤250元，埤頭郷農會精緻禮盒每盒兩顆蜜雪梨，售價500元，可洽埤頭郷農會社區小舖，電話（04）8926221，聯絡人鄭先生。