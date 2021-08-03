台中市大安農會推出中元普度供品 有套組和單品

台中市大安區農會今天在飛天豬生活館舉行第8年的「中元普度供品」優惠活動說明會，消費者可選套組或單品，其中以安泉米最搶手。

今天的說明會由大安區農會蔡總幹事主持，他介紹館內都具有生產履歷加工的安農五寶百樣食品，農曆七月慶讚中元普度拜拜將到，許多家戶或機關團體都會準備供品祭拜

大安區農會為便利消費者購買到最實惠又安全的供品，從2014年起推出專案，以安泉米為主，結合安農五寶產品及全國各農會優質農特產品外，除了多種供品套組，另外也提供葱師傅青葱脆餅、安泉葱師傅青葱麵條伴手禮、安泉米、安泉葱師傅麵條、農好蓬萊麵、調味牛乳、調和油等7種單品供消費者做選擇。