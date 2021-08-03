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台中市大安農會推出中元普度供品 有套組和單品

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安農會今天推出「中元普度供品」活動。圖／大安區農會提供
台中市大安農會今天推出「中元普度供品」活動。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會今天在飛天豬生活館舉行第8年的「中元普度供品」優惠活動說明會，消費者可選套組或單品，其中以安泉米最搶手。

今天的說明會由大安區農會蔡總幹事主持，他介紹館內都具有生產履歷加工的安農五寶百樣食品，農曆七月慶讚中元普度拜拜將到，許多家戶或機關團體都會準備供品祭拜

大安區農會為便利消費者購買到最實惠又安全的供品，從2014年起推出專案，以安泉米為主，結合安農五寶產品及全國各農會優質農特產品外，除了多種供品套組，另外也提供葱師傅青葱脆餅、安泉葱師傅青葱麵條伴手禮、安泉米、安泉葱師傅麵條、農好蓬萊麵、調味牛乳、調和油等7種單品供消費者做選擇。

大安區農會推行普度供品套組，每個套組內都貼心的將中元普度必備的鹽、糖、米酒、薑母、白木耳、綠豆、紅豆、醬油、油等一應俱全，讓消費者一次購足，防疫期間也能在家裡備足普度供品，減少外出機會。購買可洽飛天豬生活館：04-26712229分機42。

台中市大安農會今天推出「中元普度供品」活動。圖／大安區農會提供
台中市大安農會今天推出「中元普度供品」活動。圖／大安區農會提供

農會 伴手禮

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