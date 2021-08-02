南投兩大光電廠捐最新防疫利器 醫護插管不怕染疫
為降低醫護染疫風險，廣隆光電、聯一光電聯合募資捐贈10組最新科技「雙重殺菌插管空氣清淨機組」給南投縣政府，由其配發縣內醫院使用，縣長林明溱今代為接受致謝，後續將提供埔基、竹山秀傳、東華、佑民、曾漢棋、南基等醫院。
縣府指出，雙重殺菌插管空氣清淨機組是經濟部技術處與工研院、成功大學及佑民醫院共同研發，運用廢棄稻殼萃取的「富氧炭材」技術達到抗菌、除臭氧殺菌空氣清淨效果，能為病患及醫療人員打造健康安全環境，同時也減少農業廢棄物。
而降低醫療人員染疫風險，保障前線醫護值勤安全，廣隆光電、聯一光電2家公司為此聯合募資10組最新研發的「雙重殺菌插管空氣清淨機組」，今將首批完成、最新型的防疫醫材利器提供給縣府，盼能協助轉贈給縣內有需求的醫院。
廣隆光電董事長李耀銘說，先前受邀參加「富氧炭材」發表會了解其雙重殺菌空氣清淨技術，可運用於醫療殺菌防護設備，保障前線醫護，便建議已獲該項技術轉移的聯一光電，邀其董事長陳忠政一起讓新儀器率先用於南投各醫院。
陳忠政則表示，工研院技轉「富氧炭材」技術，並經1年多來的團隊努力研發產出機組儀器，讓醫護為病患插管時能免於暴露在感染風險中，未來該公司會繼續努力加強其功能性，努力改善設計及商品化，把它做得更好，讓更多人受惠。
南投縣長林明溱今則代表受贈並致謝，他說，經洽詢各醫院需求後，將提供給埔里基督教、南投基督教、竹山秀傳、東華、佑民、曾漢棋醫院等急救責任醫院的急診室、加護病房、隔離病房等單位，同時感謝各界在防疫期間的支持和協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言