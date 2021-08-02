南投兩大光電廠捐最新防疫利器 醫護插管不怕染疫

為降低醫護染疫風險，廣隆光電、聯一光電聯合募資捐贈10組最新科技「雙重殺菌插管空氣清淨機組」給南投縣政府，由其配發縣內醫院使用，縣長林明溱今代為接受致謝，後續將提供埔基、竹山秀傳、東華、佑民、曾漢棋、南基等醫院。

縣府指出，雙重殺菌插管空氣清淨機組是經濟部技術處與工研院、成功大學及佑民醫院共同研發，運用廢棄稻殼萃取的「富氧炭材」技術達到抗菌、除臭氧殺菌空氣清淨效果，能為病患及醫療人員打造健康安全環境，同時也減少農業廢棄物。

而降低醫療人員染疫風險，保障前線醫護值勤安全，廣隆光電、聯一光電2家公司為此聯合募資10組最新研發的「雙重殺菌插管空氣清淨機組」，今將首批完成、最新型的防疫醫材利器提供給縣府，盼能協助轉贈給縣內有需求的醫院。

廣隆光電董事長李耀銘說，先前受邀參加「富氧炭材」發表會了解其雙重殺菌空氣清淨技術，可運用於醫療殺菌防護設備，保障前線醫護，便建議已獲該項技術轉移的聯一光電，邀其董事長陳忠政一起讓新儀器率先用於南投各醫院。

陳忠政則表示，工研院技轉「富氧炭材」技術，並經1年多來的團隊努力研發產出機組儀器，讓醫護為病患插管時能免於暴露在感染風險中，未來該公司會繼續努力加強其功能性，努力改善設計及商品化，把它做得更好，讓更多人受惠。