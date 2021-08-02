西南氣流雷雨加交 雨量北彰線西第一、南彰埔心奪冠

風水輪流轉，大雨南北下，第四河川局統計這一波大雨，發現彰化縣的雨量較集中在北彰化，截至今天下午5點，線西鄉累計雨量444公釐（毫米）拔得頭籌，伸港鄉419.5公釐居次，南彰化又是埔心鄉最多，累計334公釐。

西南氣流旺盛，中南部上周六開始下雨，時而閃電交加，這波大雨造成嚴重淹水，彰化縣排水系統相對做得較好，雨停約兩小時幾乎能消化積水，北彰化水田最近二期稻作插秧，秧苗泡水面積頗大，農業專家指出若兩天內積水排出，秧苗不至於受損。

5月31日和6月遲來的梅雨，根據第四河川局統計，雨量主要落在南彰化，埔心鄉單日累計雨量330公釐，高居全縣之冠。上周六旺盛西南氣流帶來豪大雨，第四河川局統計，這次大雨集中北彰化，南彰化又是埔心鄉雨量最多，3天累計比上次單日多出4公釐的雨水。

北彰化又以和美區三鄉鎮雨量最大，第一名是線西鄉444公釐，其次是伸港鄉419.5公釐，同一生活圈的和美鎮380公釐，也是前列前茅。到目前各鄉鎮市低漥地區積水未完全消退，雨量前兩名的伸港鄉和線西鄉，農田積水與路面齊高，埔心鄉的積水都已排出。