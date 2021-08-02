田中馬今年改線上馬拉松 讓跑友跑步種樹支持防疫英雄

知名的彰化縣台灣米倉田中馬拉松7月初公布因今年疫情變數大，取消實體比賽，不過因今年正值田中馬拉松十周年慶，主辦單位預計於11月改以線上馬拉松賽，更將結合支持防疫英雄、跑步種樹護台灣的方式跑線上馬拉松，田中馬最近也參加台灣品牌國際賽網路人氣票選活動，號召大家為最有人情味的田中馬拉票。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，今年雖沒有實體賽事，但仍將以最有創意的線上馬松賽登場，而最近田中馬也參加體育署推動台灣品牌國際賽事的網路人氣票選活動，目前田中馬票數落後於台北馬拉松、台北羽球公開賽、國際自由車環台公路大賽等，希望曾參加過田中馬拉松，體驗過田中馬熱情的民眾一起來為田中馬投票衝人氣。票選網址https://funsports.org.tw/vote/registration_list1.php#evbox530

鄭宗政說，去年雖不受理境外選手報名，但也有約1萬6千名選手參賽，由於去年原本也有變數，不僅贊助廠商減少，去年也開辦線上馬拉松試水溫，結果有約二千人參賽，今年因變數太大，往年多是7月開放報名，今年不得已取消實體馬拉松，不過線上馬拉松預計9月開放報名。

「熱情、友善、創意一直是田中馬的特色」鄭宗政說，今年田中馬邁入十周年將以相同精神辦馬拉松，希望能引領另一股運動風潮，也突破疫情期間運動受限的窘境。

鄭宗政說，今年規劃的線上馬拉松有報名組和非報名的直接參加組，競賽期間預計長達一個月，跑者以手機或計步器、拍照的方式上傳累計跑步路程，主辦單位一樣尋求贊助單位，也結合推廣在地友善良質米，選手達標換算里程數將可獲二包米，其中一包米將由主辦單位代送給防疫英雄，而選手累計跑超過40公里，田中馬將結合富邦金控的減碳種樹護台灣，為選手種下一株樹，讓選手用跑步來愛台灣。