快訊

雨炸南台灣！高雄這一帶淹水半層樓高 居民心酸：無力搬家了

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

彰化伸港六股排水溢淹 縣長王惠美檢討抽水站設計

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分。圖／彰化縣政府提供
伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分。圖／彰化縣政府提供

彰化縣連續兩日豪雨，造成彰化縣許多鄉鎮市淹水，彰化縣長王惠美今天表示，已要求各鄉鎮市公所加強排水及側溝疏浚，同時維持抽水機正常運作，一旦豪雨侵襲，避免造成淹水，保障縣民生命及財產的安全。

伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美前今天上午先行視察六股排水在台17線海偉橋狀況，該區域因多條排水彙流入六股排水，且部分橋梁高度不足，造成通洪斷面不足，導致排水滿溢。

王惠美隨後再視察六股排水下游抽水站，因排水瓶頸造成上游水位極高，下游水位卻未達抽水站起抽水位，造成抽水站水位不足無法啟動。

王惠美當場指示水資處，應通盤評估整體排水改善方案，並檢討伸港六股及大城頂西港等閘泵式抽水站的使用設計，向中央爭取經費辦理改善，保障彰化縣民安全，遠離淹水之苦。

伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美（中）實地前往勘察抽水機運作 。圖／彰化縣政府提供
伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美（中）實地前往勘察抽水機運作 。圖／彰化縣政府提供
伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美（中）實地前往勘察 。圖／彰化縣政府提供
伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美（中）實地前往勘察 。圖／彰化縣政府提供

王惠美 淹水

延伸閱讀

50到64歲預約接種偏低 防疫「共伴效應」增加感染風險

不滿怡心園工程被甩鍋魏明谷要提告 彰縣：未影涉不法

王惠美嗆「彰化沒比較細漢」 要中央還6萬多劑短少疫苗

防止縣市擅自開打各族群 中央第四輪撥發疫苗量稅減

相關新聞

陣雨後的高山彩虹 福壽山農場驚艷美景

台中市區連日下大雨，高山地區也陣雨不斷，偶而午後陣雨，山區出現彩虹，福壽山農場人員拍下陣雨後彩虹美景，出現在高山群和波斯...

口罩國家隊挺農民 認購1萬台斤鳳梨送南投鄉親吃

中國今年突禁止台灣鳳梨銷陸，影響農民生計，行政院中部聯合服務中心5月發起鳳梨認購暨公益捐贈活動，「上好生醫」當時認購1萬...

解決南投城鄉數位落差 縣府動員戶地稅務機構加入疫苗預約

因應OVID-19公費疫苗預約平台意願登記，至8月3日中午12時止進行第一波結算，南投縣衛生局呼籲縣民前往1922完成意...

西南氣流雷雨加交 雨量北彰線西第一 南彰埔心奪冠

風水輪流轉，大雨南北下，第四河川局統計這一波大雨，發現彰化縣的雨量較集中在北彰化，截至今天下午5點，線西鄉累計雨量444...

田中馬今年改線上馬拉松 讓跑友跑步種樹支持防疫英雄

知名的彰化縣台灣米倉田中馬拉松7月初公布因今年疫情變數大，取消實體比賽，不過因今年正值田中馬拉松十周年慶，主辦單位預計於...

彰化伸港六股排水溢淹 縣長王惠美檢討抽水站設計

彰化縣連續兩日豪雨，造成彰化縣許多鄉鎮市淹水，彰化縣長王惠美今天表示，已要求各鄉鎮市公所加強排水及側溝疏浚，同時維持抽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。