彰化伸港六股排水溢淹 縣長王惠美檢討抽水站設計

彰化縣連續兩日豪雨，造成彰化縣許多鄉鎮市淹水，彰化縣長王惠美今天表示，已要求各鄉鎮市公所加強排水及側溝疏浚，同時維持抽水機正常運作，一旦豪雨侵襲，避免造成淹水，保障縣民生命及財產的安全。

伸港地區48小時降雨達410毫米，已超過目前防洪標準，導致六股排水溢淹，造成伸港大同村一帶因水位高漲，附近一帶積水約達30公分，縣長王惠美前今天上午先行視察六股排水在台17線海偉橋狀況，該區域因多條排水彙流入六股排水，且部分橋梁高度不足，造成通洪斷面不足，導致排水滿溢。

王惠美隨後再視察六股排水下游抽水站，因排水瓶頸造成上游水位極高，下游水位卻未達抽水站起抽水位，造成抽水站水位不足無法啟動。