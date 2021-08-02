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中國禁令未解 蔡培慧牽線企業買南投鳳梨助農民

中央社 / 南投縣2日電

中國大陸暫停台灣鳳梨輸入，目前尚未恢復。行政院中服執行長蔡培慧牽線企業認購南投鳳梨送給南投鄉親，受限先前疫情警戒及配合產期，1萬台斤共286箱鳳梨今天送達國姓鄉。

中國大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧先前發起「愛台灣，挺農民」鳳梨認購捐贈活動，牽線企業家將南投縣出產的鮮甜鳳梨送到外島馬祖，當時口罩「國家隊」上好生醫總經理楊勝得加碼1萬台斤，委請蔡培慧也送給南投鄉親。

受到國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及配合鳳梨產期，楊勝得認購的1萬台斤共286箱鳳梨今天送達國姓鄉，將由鄉公所統籌發放；另外，為慰勞辛苦防疫的醫護人員，蔡培慧、國姓鄉長丘埔生等人也到衛生所發送鳳梨。

蔡培慧說，5月發起採購鳳梨捐贈活動，送往馬祖的1萬台斤鳳梨分批到港，7月中旬全部發送完成，今天再發送的鳳梨是上好生醫加碼力挺南投農民，並指定分享給南投鄉親；上好生醫除全力支持口罩生產政策，平時也熱心公益。

楊勝得表示，適逢疫情期間，為避免村里長及社區志工增加配送風險，警戒降級後才將鳳梨送來國姓鄉。丘埔生感謝蔡培慧、楊勝得分享鳳梨給國姓鄉親，他說，台灣鳳梨甜美營養，促進消化，很適合做為社區供餐食材。

鳳梨 蔡培慧 疫情

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