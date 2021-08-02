口罩國家隊挺農民 認購1萬台斤鳳梨送南投鄉親吃

中國今年突禁止台灣鳳梨銷陸，影響農民生計，行政院中部聯合服務中心5月發起鳳梨認購暨公益捐贈活動，「上好生醫」當時認購1萬台斤，後因國內爆發疫情，且為配合鳳梨產況，今才送往國姓鄉，由公所發送給鄉親，並慰勞防疫人員。

行政院中部中心指出，今年5月發起「愛台灣挺農民－鳳梨認購暨公益捐贈活動」，當時不少企業響應，其中企業家羅文進、口罩國家隊「上好生醫」均認購1萬台斤，委請執行長蔡培慧指定捐給馬祖、南投，盼讓當地鄉親品嘗美味鳳梨。

而由羅所認捐的1萬台斤鳳梨先前已分批送往馬祖，並於7月中旬前悉數完成發放；上好生醫總經理楊勝得認捐部分，考量先前本土爆發嚴重疫情，且為配合鳳梨產期，今才將286箱共1萬台斤鳳梨送達國姓鄉，後續由公所統籌發給鄉親。

蔡培慧、楊勝得及陽光城市發展協會理事長李文烈等人今也在國姓鄉長丘埔生陪同下至當地衛生所發送鳳梨，感謝醫護志工團隊的付出；楊表示，全力支持認購，除了要幫助農民，也委請蔡發給南投鄉親一起品嘗，同時慰勞辛苦第一線人員。

蔡則說，「上好生醫」是台灣本土優質企業，從疫情發生以來，不僅全力支持政府的口罩生產政策，楊總經理更是熱心社會公益，針對其委請捐贈鳳梨，評估後決定送給沒出產鳳梨，且社區據點多的國姓鄉，公所後續也會發送至各家戶。