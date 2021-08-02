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南投獲捐殺菌空氣清淨機 醫護插管降低感染風險

中央社 / 南投縣2日電

企業挺醫護人員防疫，廣隆光電、聯一光電今天捐贈殺菌空氣清淨機組給南投縣政府，後續配發縣內醫院，醫護人員進行插管時，可靈活推到病人床邊，降低沾染病毒、細菌風險。

廣隆光電科技公司、聯一光電公司共同捐贈10組雙重殺菌空氣清淨機組供縣內醫院使用，今天由南投縣長林明溱代表接受並回贈感謝狀，林明溱說，感謝廠商捐贈首批完成的新儀器給醫院，對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的醫療人員防護將有很大助益。

負責牽線促成的廣隆光電董事長李耀銘說，5月受邀參加工業技術研究院在草屯鎮佑民醫院的「富氧炭材」技術發表會，會中展示具抗菌、除臭氧的雙重空氣清淨設備，正值防疫期間，可以派上用場，所以建議聯一光電董事長陳忠政率先應用在南投各醫院。

陳忠政說，這項技術由工研院技術轉移，經團隊1年多來努力研發，這項設備具負壓及雙重殺菌效果，可保護第一線醫護人員為病患插管時，免於暴露感染風險中，公司未來將繼續強化功能、改善設計並商品化。

縣府衛生局表示，設備後續提供給埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、佑民醫院、東華醫院、南投基督教醫院等，醫護人員插管時可推到病人床邊，能降低沾染病毒、細菌風險；另外，疫情期間陸續收到各界捐贈防疫物資，感謝各界支持和協助，讓防疫工作更完善。

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