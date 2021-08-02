解決南投城鄉數位落差 縣府動員戶地稅務機構加入疫苗預約

因應OVID-19公費疫苗預約平台意願登記，至8月3日中午12時止進行第一波結算，南投縣衛生局呼籲縣民前往1922完成意願登記，強調「有預約才會有疫苗」，解決南投縣城鄉數位落差 縣府動員戶地稅務機構加入預約

南投衛生局表示，目前已不收到中央撥付的列冊接種名單，所有疫苗撥付依中央公費疫苗預約平台，進行意願登記，但不預約就不會有疫苗撥付南投，但總計全縣目前收到中央撥給的AZ及Moderna疫苗，共15萬餘劑，接種率已達95.76%，18歲以上的劑次人口比是每百人34劑，全縣人口數的劑次人口比是29.52劑。

衛生局指出，中央為使預約平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，提醒已接種第一劑Moderna的第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種，但一般民眾施打第二劑，無論莫德納或AZ疫苗均需間隔10至12周。