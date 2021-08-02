聽新聞
test
0:00 / 0:00
解決南投城鄉數位落差 縣府動員戶地稅務機構加入疫苗預約
因應OVID-19公費疫苗預約平台意願登記，至8月3日中午12時止進行第一波結算，南投縣衛生局呼籲縣民前往1922完成意願登記，強調「有預約才會有疫苗」，解決南投縣城鄉數位落差 縣府動員戶地稅務機構加入預約
南投衛生局表示，目前已不收到中央撥付的列冊接種名單，所有疫苗撥付依中央公費疫苗預約平台，進行意願登記，但不預約就不會有疫苗撥付南投，但總計全縣目前收到中央撥給的AZ及Moderna疫苗，共15萬餘劑，接種率已達95.76%，18歲以上的劑次人口比是每百人34劑，全縣人口數的劑次人口比是29.52劑。
衛生局指出，中央為使預約平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，提醒已接種第一劑Moderna的第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種，但一般民眾施打第二劑，無論莫德納或AZ疫苗均需間隔10至12周。
此外，由於目前中央已不再接受地方政府造冊接種名單，為解決城鄉的數位落差，南投縣政府最近更指示各地戶政、地政、稅務機構、衛生所及縣內62家藥局同步加入，成立實體預約平台協助操作，配合中央開闢1922的公費疫苗預約平台意願登記系統，協助不懂網路的民眾預約疫苗。「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，網址是https://1922.gov.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言