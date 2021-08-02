傳統與現代的服飾對話 「客家衫呈服飾特展」東勢登場

台中市東勢區為中部最大的客家庄，客家文化豐富多元，其中客家服飾更蘊含文化傳承與美學元素。東勢客家文化園區特別於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期從即日起至8月31日止，邀請民眾微解封後一起來看展，認識多元發展的客家服飾文化。

「客家衫呈－客家服飾特展」與當地台中市東勢愛鄉協進會－細手物染，以及豐原大湳社區發展協會合作，將客家傳統的花布、肚兜、藍衫與布帽等作展出，更設置民眾著衫體驗區、拍照打卡牆，可以親自穿上客家服飾合影留念。

看看本土質樸的客家傳統元素，如何與泰雅族原住民、客籍華僑新住民等多元族群文化相結合，甚至能發揚國際，躍上世界設計舞台。

「設計你的客家花布明信片」活動，也可挑選自己喜歡的底色明信片，自由組合，印上喜歡的花卉及裝飾圖案，創造獨一無二的專屬花布圖樣，將明信片作為展覽紀念品帶回家，或是寄給親朋好友傳遞客家祝福。

台中市客委會表示，配合微解封政策，室內場館的開放人數將管制為每日50人，且須謹守全程戴口罩、保持社交距離、配合實名制等防疫措施，讓每位民眾看展都能夠獲得安心保障，用心感受與體驗客家服飾之美。

客委會主委江俊龍表示，期望透過各項藝文及策展活動，讓在地居民、遊客能感受山城客家文化的底蘊。