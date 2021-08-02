高美濕地木棧道昨首日開放 1635人一遊

知名的台中高美濕地吸引國內外遊客到訪，高美濕地木棧道年度維護工程已完成，昨天是關閉後首日開放，單日總到訪人數1635人，人流在下午3點達到最高峰476人。台中市政府農業局昨天到場巡查，現場遊客皆遵守防疫與保育規定，保持社交距離、全程佩戴口罩並依巡守人員指示依序進入、賞景。

台中市農業局表示，高美濕地木棧道自今年5月19日起，因應全國三級疫情警戒關閉，並在7月安排例行性木棧道維修工程，確保長年浸泡於海水的木棧道安全無虞，維護民眾安全。

農業局指出，昨天是國內警戒降級後，高美濕地木棧道首日開放，現場民眾皆能遵守「高美野生動物保護區分區管制範圍暨相關管制事項」規定，並依照二級警戒防疫指引，維持社交距離並全程佩戴口罩，但因下午適逢滿潮，提前於下午4點21分關閉；提

醒民眾可先至高美野生動物保護區生態網（https://www.saygaomei.com.tw/）查詢當日木棧道開放時段，避免影響遊興。