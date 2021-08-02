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斥資千萬整建 台中太平霧峰多條登山步道開放

中央社 / 台中2日電

台中市政府今天表示，斥資千萬整建太平區、霧峰區的多條登山步道，已完工開放使用，適逢暑假，不少民眾上山避暑，感受山林幽靜氛圍，市府呼籲應落實防疫。

台中市觀光旅遊局為提供民眾優質休閒環境以及登山體驗，投入新台幣1820萬整建太平區咬人狗坑登山步道、老鼠崎登山步道、酒桶山登山步道及後壁北勢坑步道，霧峰區中心瓏登山步道及阿罩霧櫻花杜鵑步道，去年10月動工。

觀旅局指出，工程主要改善項目，包含拆除既有老舊木棧道重建新木棧道、既有木作設施護木漆保養、步道邊坡設置木樁駁坎抵擋土石流失、步道外側設置4索欄杆、既有指標牌面及導覽圖更新等，提高使用安全性，也讓步道有嶄新風貌，今年6月完工，已開放民眾使用。

適逢暑假期間，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從7月27日調降為2級警戒，觀旅局指出，民眾在戶外登山時仍應落實全程戴口罩、保持社交安全距離、不群聚，確實做好個人防疫措施。

咬人狗坑沿一江橋旁之產業道路而上，為一處經完善規劃設計的登山健行步道，其環形的步道是登山健行者的新樂園。霧峰區中心瓏登山步道，步道坡度平緩，沿途設有體健設施及觀景平台，可近觀霧峰、遠眺台中市美景。阿罩霧櫻花杜鵑步道原名叫好漢坡，兩旁有許多桐花之外，後來又種滿櫻花。

登山步道 櫻花 台中市

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