太平霧峰熱門步道翻新完工啟用 提高安全和舒適性

台中市政府觀光旅遊局持續投入預算整修登山步道，去年起針對太平區咬人狗坑登山步道、老鼠崎登山步道、酒桶山登山步道及後壁北勢坑步道，霧峰區中心瓏登山步道及阿罩霧櫻花杜鵑步道等既有老舊設施進行整建工程，總投入經費1820萬元，去年10月開工，今年6月底完工，現已開放使用。

觀旅指出，這次工程主要改善項目包括拆除既有老舊木棧道重建新木棧道、既有木作設施護木漆保養、步道邊坡設置木樁駁坎抵擋土石流失、步道外側設置4索欄杆、既有指標牌面及導覽圖更新等，除大幅提高使用安全性，同時也讓步道有了嶄新的風貌。

觀旅局說，市府逐年持續積極改善步道環境，推展優質安全的步道旅遊環境，目前適逢暑假期間，許多民眾選擇上山避暑，太平區及霧峰區內登山步道樹蔭成林，爬起來涼爽舒適，更可感受山林幽靜氛圍，是可以輕鬆慢遊的療癒山徑。