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太平霧峰熱門步道翻新完工啟用 提高安全和舒適性

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
太平區咬人狗坑登山步道既有木棧道踏板改善完工。圖／台中市觀旅局提供
太平區咬人狗坑登山步道既有木棧道踏板改善完工。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府觀光旅遊局持續投入預算整修登山步道，去年起針對太平區咬人狗坑登山步道、老鼠崎登山步道、酒桶山登山步道及後壁北勢坑步道，霧峰區中心瓏登山步道及阿罩霧櫻花杜鵑步道等既有老舊設施進行整建工程，總投入經費1820萬元，去年10月開工，今年6月底完工，現已開放使用。

觀旅指出，這次工程主要改善項目包括拆除既有老舊木棧道重建新木棧道、既有木作設施護木漆保養、步道邊坡設置木樁駁坎抵擋土石流失、步道外側設置4索欄杆、既有指標牌面及導覽圖更新等，除大幅提高使用安全性，同時也讓步道有了嶄新的風貌。

觀旅局說，市府逐年持續積極改善步道環境，推展優質安全的步道旅遊環境，目前適逢暑假期間，許多民眾選擇上山避暑，太平區及霧峰區內登山步道樹蔭成林，爬起來涼爽舒適，更可感受山林幽靜氛圍，是可以輕鬆慢遊的療癒山徑。

觀旅局提醒，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情(COVID-19)自7月27日調降疫情警戒標準至第二級，雖國內疫情舒緩並持續穩定控制中，仍請民眾不可鬆懈，戶外登山時仍應落實全程戴口罩、保持社交安全距離、不群聚，確實做好個人防疫措施。

太平區老鼠崎登山步道新建休憩平台。圖／台中市觀旅局提供
太平區老鼠崎登山步道新建休憩平台。圖／台中市觀旅局提供
霧峰區中心瓏步道新建木棧道完工。圖／台中市觀旅局提供
霧峰區中心瓏步道新建木棧道完工。圖／台中市觀旅局提供

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