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台中市連續降雨 盧秀燕勘察淹水受災戶

中央社 / 台中2日電

受西南氣流影響，台中市持續短暫陣雨及雷雨，造成部分地區淹水，市長盧秀燕今天前往烏日區三和里慰問30多戶受災戶時表示，將儘速找出原因，解決淹水問題。

西南氣流過境帶來豐沛雨量，台中市從昨天起持續發生短暫陣雨或雷雨，市府水利局、建設局昨天就開設3級應變中心備戰。

由於烏日區三和里30多戶住家傳出淹水災情，盧秀燕今天在水利局長范世億等人陪同下前往勘災，同時慰問受災戶，並允諾全力提出解決方案，維護市民身家財產安全。

盧秀燕表示，這次的豪大雨，台中市累積雨量至今已超過300多毫米，部分地區出現馬路淹水，零星地區有住家溢淹情形。

對於烏日區三和里發生30多戶住家淹水災情，盧秀燕認為，目前淹水發生原因仍待查，有一說法是山坡農地連日豪雨導致泥沙滑落，土壤達飽和狀態，坡地排水宣洩不及而影響到住家，但也有其它可能性，將儘速找出原因加以解決。

由於雨勢未歇，盧秀燕也呼籲市民加強戒備，可向水利局和各區公所領取沙包，預防住家淹水，若有任何狀況也可向1999通報。

淹水 盧秀燕 台中市

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