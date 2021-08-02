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網讚南投出現「全國最佳道路設計」 地方卻反對

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
公路總局南投工務段今年重新調整劃設台14乙線中正路道路標線。記者賴香珊／攝影
公路總局南投工務段今年重新調整劃設台14乙線中正路道路標線。記者賴香珊／攝影

南投縣中興新村中正路過去因路肩過寬，常被誤認成機車道、遭違停占用釀事故，公路總局南投工務段為此調整重劃道路標線，但因採用國內罕見的偏心式左轉設計路口，路肩大幅縮減，無法臨停，居民反彈；工務段表示，將持續與地方溝通。

台14乙線中正路是南投市通往中興新村、草屯鎮的重要道路，而因其原有的AC鋪面路肩約1.1公尺寬，再加上路側水泥邊溝有0.6公尺寬，使得路肩寬度達1.7公尺，長期以來被民眾當成機慢車道，甚至被汽車臨停占用，成當地「怪習慣」。

而因路肩過寬，常有車輛違規臨停，導致汽車駕駛開車門不慎撞到騎士、騎士撞上車門，以及機車騎路肩未注意車前路況或緊臨路面邊線騎在車道內仍撞上違停車輛左後方等狀況頻傳；此外，有民眾騎路肩被檢舉開單，感到不滿也引發爭議。

南投工務段指出，當地有民眾陳情建議檢討，且常獲警方通報事故及爭議，會勘後確認路肩過大，但無法正常容納車寬，導致車輛超出路肩標線，而衍生車禍及檢舉問題，評估後，今年決定重新調整中正路、光明路口至光華路圓環道路標線。

只不過，台14乙線中正路標線改善工程採用國內罕見的「偏心式左轉設計路口」，透過中央槽化線設計引導車輛，並增設左轉車道，提升直行車順暢度；路肩寬度也往右側偏移縮減，路肩僅剩邊溝，全線邊線變更為紅線、黃線，禁止車輛臨停。

而全新的標線獲網友肯定，大讚是「全國最佳」的道路設計方案，但在當地卻引發論戰，不少居民認為，中央槽化線沒意義，浪費道路空間，也壓縮路肩，汽機車爭道的壓迫感更大，不如直接畫成機車道；店家則表示，無法臨停影響生意。

但贊成者認為，中正路本來就是汽機車混合的車道，是不少人搞錯，標線調整後，只要汽車不逼車，路寬足以讓汽機車並行，車行更順暢；南投工務段則表示，民眾意見都會虛心接納檢討，也會與地方持續溝通，目前則沒有變更標線的規劃。

南投縣中興新村台14乙線中正路過去常因路肩過寬，被誤認成機車道、遭違停占用釀事故。圖／南投工務段提供
南投縣中興新村台14乙線中正路過去常因路肩過寬，被誤認成機車道、遭違停占用釀事故。圖／南投工務段提供
公路總局南投工務段今年重新調整劃設台14乙線中正路道路標線，並增設左轉專用道。記者賴香珊／攝影
公路總局南投工務段今年重新調整劃設台14乙線中正路道路標線，並增設左轉專用道。記者賴香珊／攝影

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