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對繼子女視同己出 94歲的他獲模範父親表揚還直說慚愧

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
黃秀嶽娶妻時，妻子因前夫過世，已育有一子一女；長子鄭經華上午說，父親最令他和大妹感動的是，父親對他們視同己出。記者黃寅／攝影
黃秀嶽娶妻時，妻子因前夫過世，已育有一子一女；長子鄭經華上午說，父親最令他和大妹感動的是，父親對他們視同己出。記者黃寅／攝影

父親節將至，台中市有692位爸爸獲選模範父親。其中住在北區錦村里、94歲的黃秀嶽上午獲表揚後，被問起感想，還直說「慚愧」認為自己還沒有把父親這個角色扮演好，讓周遭的人十分感動。

社會局副局長陳仲良上午代表市長盧秀燕，頒給黃秀嶽「父德可風」獎牌，並恭喜他獲得模範父親表揚。

社會局人員說，黃秀嶽娶妻時，妻子因前夫過世，已育有一子一女，黃後來與妻子又再生一女。長子鄭經華上午說，父親最令他和大妹感動的是，父親對他們視同己出，在生活的照顧和教導上都無分彼此，而且仍堅持他和生父同姓，清明節時還會帶著他去祭拜生父。

鄭經華說，父親當年是空軍的士官長，就以這一份薪水把他們輔養成人，心中有著很多的感謝與感動。他說，父親一直說慚愧，是感覺自己還做得不夠，更讓他覺得偉大。

黃秀嶽除了受訪時表示慚愧，也直誇自己的3名兒女「在我心目中再找不到這麼好的子女了！」

黃秀嶽15歲時正值八年抗戰，為報效國家加入空軍，軍旅生涯40多年獲得無數勳章。家人說，他教育子女從不打罵責罰，妻子生病時還承擔家務，至今仍每天為兒子保溫晚餐，更擔任女兒宣導失智短片的男主角。

他的3個子女說，爸爸以恆久、堅持的慈愛與身教為晚輩做最好的示範，他不僅是模範父親，更是這個家最重要的寶貝

市長盧秀燕今表示，隨著社會變遷，傳統「男主外，女主內」的時代已改變，新時代的父親身為家庭經濟支柱，也要分擔照顧長輩、養育子女的責任，實在非常辛苦。誠摯的感謝、恭賀與祝福每位榮獲模範父親的爸爸，也要向所有爸爸們說聲「您辛苦了！父親節快樂！」

台中市94歲的黃秀嶽（左二）上午獲表揚後，被問起感想，還直說「慚愧」認為自己還沒有把父親這個角色扮演好，讓周遭的人十分感動。記者黃寅／攝影
台中市94歲的黃秀嶽（左二）上午獲表揚後，被問起感想，還直說「慚愧」認為自己還沒有把父親這個角色扮演好，讓周遭的人十分感動。記者黃寅／攝影

父親節 空軍 盧秀燕

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