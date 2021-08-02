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台中大雅秀山與員林里供水延管工程 10月底前完工送水

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔與台中市議員吳顯森爭取248萬元，補助辦理大雅區秀山里與員林里2件供水延管工程，今天會勘。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員吳顯森爭取248萬元，補助辦理大雅區秀山里與員林里2件供水延管工程，今天會勘。記者游振昇／攝影

台中市大雅區秀山里雅秀路15巷及員林里大林路322巷、神林路一段388號一帶，部分住戶長期無自來水可用，因無力支付每戶40多萬元自來水接管費用，多年來取地下水用，經當地里長及居民向立委楊瓊瓔、市議員吳顯森陳情後，協助爭取經費補助248萬元辦理延管工程，今天會勘，預計10月底前完成工程送水。

大雅區秀山里長蔡錦瑭及員林里長張本侒指出，有些住家蓋在較偏遠的產業道路旁，離大馬路自來水管有好幾百公尺，當初房子蓋好申請自來水，水公司說要延管水管費約要好幾十萬元，根本無力負擔，居民長期都是使用地下水，今年上半年旱象，常抽不到水，只好到加水站買水喝。

吳顯森議員服務處秘書劉孝民表示，居民多年來因沒自來水使用造成生活上不便，應早日處理，以免造成民怨，以解決秀山里、員林里部分巷道住戶無自來水可用的困擾，改善居民生活品質。

自來水公司第四區管理處大雅營運所主任謝宗良表示，感謝力促本延管工程的立委楊瓊瓔、議員吳顯森、當地里長、台中市政府及水利署補助經費，在汰換管線的工程中，若該地區居民有申請自來水管線的需求，可盡速向自來水公司申請，省下部分的接水費用。

延管工程埋設管材採用新式延性鑄鐵管材質，可確保飲用水品質，耐震度較高故防漏性也有顯著提昇，讓用年限可達40年；水公司表示將持續推動轄區內，沒有自來水地區的延管工程，以提昇自來水普及率及民生用水安全衛生品質，提供安全水質，確保穩定供水一直都是水公司的目標。

楊瓊瓔說，大雅區秀山里雅秀路15巷延管工程，預計工程經費60萬元，埋設100公尺管線，現階段已在設計中，預計9月中旬可進場施工；大雅區員林里大林路322巷、神林路一段388號一帶延管工程，預計工程經費188萬元，埋設320公尺管線，現階段已在設計中，預計9月中旬可進場施工，上述兩案經費合計248萬元，預計10月底前完工供水。

立委楊瓊瓔與台中市議員吳顯森爭取248萬元，補助辦理大雅區秀山里與員林里2件供水延管工程，今天會勘。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔與台中市議員吳顯森爭取248萬元，補助辦理大雅區秀山里與員林里2件供水延管工程，今天會勘。記者游振昇／攝影

員林 楊瓊瓔 地下水

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