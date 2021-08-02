雨狂炸 社頭景觀餐廳區黃泥水沖下 好驚人

今天上午雨又狂炸彰化縣，社頭鄉協和村上方以景觀餐廳著稱的區域大水夾帶泥沙沖刷而下，成為一條泥河路，協和村長劉聰波說，除了有從上方南投山區沖下來的土石枯枝落葉，景觀餐廳也堆置不少要做綠美化的土方都被大水沖刷下來。

協和村山腳路四段252巷上方有多家知名高鐵景觀餐廳，以往假日總是吸引民眾前往賞景，但從昨天到今天上午因大雨一陣一陣下，黃泥水就不斷沖刷下來，沿線行車困難。