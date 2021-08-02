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雨狂炸 社頭景觀餐廳區黃泥水沖下 好驚人
今天上午雨又狂炸彰化縣，社頭鄉協和村上方以景觀餐廳著稱的區域大水夾帶泥沙沖刷而下，成為一條泥河路，協和村長劉聰波說，除了有從上方南投山區沖下來的土石枯枝落葉，景觀餐廳也堆置不少要做綠美化的土方都被大水沖刷下來。
協和村山腳路四段252巷上方有多家知名高鐵景觀餐廳，以往假日總是吸引民眾前往賞景，但從昨天到今天上午因大雨一陣一陣下，黃泥水就不斷沖刷下來，沿線行車困難。
劉聰波說，最近只要下大雨，上方水流就把泥沙和落葉雜草、甚至垃圾沖下來，整條路都成黃泥路，雖上方多年前曾爭取設小型沈砂池防洪，但可能也已滿了，加上南投上游也應很久沒整治和清淤，黃泥水沖刷下來很嚇人，甚至沖到下方社區，希望相關單位能來進行整治，上方的景觀餐廳也要做好防護措施，不要讓堆置土方沖刷下來。
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